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Alicante, Murcia y Baleares acogen un ejercicio multinacional sobre guerra de minas organizado por la Armada

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Alicante, la Región de Murcia y Baleares acogen del 27 de abril al 8 de mayo el ejercicio multinacional avanzado de guerra de minas ESP Minex-26, que organiza y lidera la Armada con carácter anual.

Participan once buques, un helicóptero H135, miembros de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas (Ubmcm) y el Centro de Datos de Guerra de Minas, así como diversos vehículos autónomos no tripulados, lo que conforma un total de más de 500 efectivos de España, Estados Unidos, Grecia, Italia y Turquía.

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La fuerza naval multinacional la integran, además de las unidades españolas, la Agrupación Permanente de Medidas Contraminas de la OTAN en el Mediterráneo (Snmcmg-2) y la Fuerza Marítima Europea (Euromarfor), según ha informado la Comandancia Naval de Alicante en un comunicado.

El Comandante de la Fuerza de Medidas Contraminas de la Armada (Fuerza MCM), embarcado con su Estado Mayor Desplegable en el BAM Relámpago, es la autoridad responsable de la preparación y ejecución del ejercicio.

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Asimismo, las unidades participantes cuentan con "sofisticados" sistemas de detección submarina, buceadores especializados en la neutralización de minas y diversos vehículos autónomos submarinos que complementan las capacidades de los Cazaminas.

En este contexto, las unidades participantes tienen previsto realizar escala en el Puerto de Alicante desde este viernes hasta el domingo y en la tarde del sábado, al ocaso y de acuerdo con las tradiciones de la Armada, tendrá lugar un acto de arriado solemne de bandera.

Además, durante el fin de semana habrá jornadas de puertas abiertas al público en los buques españoles. Este viernes, de 16.00 a 20.00 horas, con el BAM Relámpago y los cazaminas, mientras que el sábado el horario es de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

De otro lado, la Fuerza MCM celebra su 80 aniversario, ya que se toma como momento de su creación el 25 de abril de 1946, fecha de entrega a la Armada del primer dragaminas creado específicamente para ese cometido y construido en España, el Bidasoa.

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EuropaPress

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