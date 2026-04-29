Absuelven a los doce acusados de blanqueo de capitales en Ceuta, entre ellos una policía

Ceuta, 29 abr (EFE).- La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha absuelto a los doce personas, entre ellos una agente de la Policía Local, que estaban acusados de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en una macrocausa considerada la mayor desarrollada en la ciudad.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, los doce acusados han conocido la sentencia un año y medio después de la celebración de la vista judicial que se desarrolló en la misma sala entre el 1 de octubre y el 12 de diciembre de 2024 por una organización contra el blanqueo de capitales tras una operación llevada a cabo por la Guardia Civil en 2018.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil determinó que los detenidos formaban una organización dedicada al tráfico de hachís en embarcaciones por el Estrecho y que la red había movido una importante cantidad de dinero con la compra de viviendas, vehículos y embarcaciones.

Los agentes del instituto armado detuvieron a doce personas, entre ellas una policía, como integrantes de una red que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico, por lo que hubo registros tanto en Ceuta como en otras localidades del Campo de Gibraltar.

PUBLICIDAD

La sentencia tras el macrojuicio ha determinado que ninguno de los doce detenidos tienen responsabilidad en el delito por el que fueron arrestados, ya que no se ha podido concretado la relación de los bienes con el origen de los mismos y las relaciones entre ellos.

Los acusados se enfrentaban a penas de diez años de prisión.

PUBLICIDAD

El presunto cabecilla de la organización permanece fugado de la justicia y en paradero desconocido. EFE