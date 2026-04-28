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Una tromba de agua anega varias viviendas en Tudela de Duero (Valladolid)

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Valladolid, 28 abr (EFE).- Una tromba de agua descargada por una tormenta la tarde de este martes ha anegado varias viviendas del municipio vallisoletano de Tudela de Duero, aunque solo se han visto afectados inmuebles y no hay que lamentar daños personales.

Según ha informado el Servicio de Emergencia 112 en Castilla y León, han recibido hasta cinco avisos por inundaciones en este municipio, concretamente, en las calles Cervantes, Atlántico, Gachaperos, en el Camino Aldeamayor y en la urbanización Entrepinos, donde muchas de esas viviendas suelen verse afectadas de forma recurrente por estas inundaciones o crecidas.

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Con esta información, el servicio de Emergencias ha dado aviso a bomberos de la Diputación de Valladolid, a la Policía Local de Tudela de Duero y la Guardia Civil, que aún continúan trabajando en la zona, según han informado a EFE fuentes policiales.

La lluvia, que "corría como un río" por las calles de la localidad ha afectado también a las instalaciones del polideportivo municipal, como ha informado a EFE el alcalde de Tudela de Duero, Óscar Rodríguez, que ha indicado que el fenómeno "ya ha pasado" y que trabajan en "recuperar la normalidad".

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Se da la circunstancia de que Tudela de Duero fue uno de los municipios más afectados en las crecidas de los ríos del pasado mes de febrero, donde algunas partes del pueblo quedaron totalmente anegadas por la crecida del Duero.EFE

(vídeo)

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