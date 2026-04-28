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Una madre se enfrenta a 6 meses de prisión por no llevar a su hijo al colegio y saltarse controles médicos

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La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 6 meses de prisión y 7 años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad para una mujer acusada de no llevar de forma continuada e injustificada a su hijo al colegio, saltarse varios controles médicos del menor y permitir que el niño fuera sucio y sin desayunar.

La vista oral está señalada para este miércoles, 29 de abril de 2026, en la Sección Penal del Tribunal de Instancia, plaza número 2, de Oviedo, a las 11.15 horas.

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El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada residía en Oviedo con sus tres hijos, de 26, 19 y 8 años, respectivamente. Con evidente ánimo de incumplir con sus obligaciones paterno filiales derivadas de la patria potestad, la mujer desatendió de forma continuada sus obligaciones educativas y asistenciales para con el menor de 8 años, hasta el punto de que el niño ha tenido un absentismo escolar reiterado e injustificado al menos desde el año 2021 y que llegó a alcanzar, en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2024, los porcentajes del 25%, 31%, 28% y 30% de los días lectivos, respectivamente, sin que la acusada haya alegado causa alguna que justifique las ausencias y sin que haya atendido a los reiterados requerimientos de subsanar la situación que se le hicieron tanto desde la dirección del centro como de la Sección de Menores de la Fiscalía del Principado de Asturias.

Igualmente la acusada no ha cumplido con sus obligaciones asistenciales para con su hijo en cuestiones de salud y alimentación, pues no acudió a varias citas y controles médicos del menor en el HUCA, donde es tratado por problemas digestivos. Además, en ciertos períodos no le daba el desayuno, desatendiendo así su alimentación en perjuicio de su salud, y llegando el niño a pasar hambre, tal y como señalan los informes de su colegio.

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Asimismo, la acusada ha incumplido con las obligaciones en el ámbito de la higiene, pues el niño, cuando iba al colegio, acudía sucio, con mal olor, con las uñas sucias o con pediculosis severas y recurrentes, con la ropa sucia y descuidada e incluso con piojos apreciables a simple vista.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de abandono de familia del artículo 226, apartado 1, del Código Penal. Y solicita que se condene a la acusada a 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante 7 años.

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