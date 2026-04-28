Espana agencias

Sergio Canales anuncia su salida del Monterrey mexicano

Guardar

México, 28 abr (EFE).- El español Sergio Canales anunció este martes su salida del Monterrey del fútbol mexicano, equipo al que llegó en 2023.

"He decidido que este es el momento de cerrar esta etapa. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme. Rayados siempre va a ser un lugar especial e importante para mí y para mi familia. Gracias Rayados", escribió el delantero a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Nacido en Santander hace 35 años llegó al fútbol mexicano en el Apertura 2023 para convertirse en un indiscutible en una de las plantillas más caras del fútbol del país norteamericano.

Canales ocupó este día su cuenta de Instagram para publicar un vídeo en el que compartió su cariño por los Rayados y su afición para decir adiós.

PUBLICIDAD

"Despedirse de un lugar que has sentido como casa nunca es sencillo, por eso me cuesta encontrar las palabras. Llegué a Rayados con mucha ilusión de vivir una etapa importante como profesional y desde el primer día sentí el cariño de esta afición", aseveró.

El exjugador del Real Betis reconoció que la decisión de salir fue complicada.

"En el fútbol toca tomar decisiones difíciles, este es momento de cerrar esta etapa, es una decisión que he transmitido al club, pero me voy con gratitud y con el corazón lleno. Me llevo momentos que no voy a olvidar nunca, no sólo partidos, goles y victorias, sino la forma en que esta ciudad nos abrazó a mí y a mi familia y nos hizo sentir en casa", subrayó.

A pesar de su desempeño, Canales no pudo ayudar al Monterrey a conquistar ningún título.

"Gracias afición por los buenos momentos y por estar en los más difíciles. Ojalá se den las cosas porque este equipo merece ser campeón pronto. Nos volveremos a encontrar", concluyó.

Sergio Canales estuvo seis torneos en la liga mexicana a través de los cuales jugó 78 partidos, 72 de ellos como titular, y anotó 36 goles. Desde que llegó fue amonestado en ocho ocasiones y nunca fue expulsado.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fiscalía investiga la difusión en redes de vídeos de personas ebrias en la Feria de Abril

Infobae

Sanidad propone acelerar que trabajadores sociales y biólogos sean personal sanitario

Infobae

Macron advierte a Andorra de que si dice 'no' a Europa "la puerta no se reabrirá"

Macron advierte a Andorra de que si dice 'no' a Europa "la puerta no se reabrirá"

Peramato apuesta por que los fiscales comuniquen a sus superiores casos de "extrema gravedad", mediáticos o de aforados

Peramato apuesta por que los fiscales comuniquen a sus superiores casos de "extrema gravedad", mediáticos o de aforados

EL Congreso reactiva debate de la ley con la pasarela de los mutualistas tras casi un año

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

ECONOMÍA

Más de siete millones de trabajadores cobran menos del salario mínimo y las mujeres representan el 55% de la precariedad laboral

Más de siete millones de trabajadores cobran menos del salario mínimo y las mujeres representan el 55% de la precariedad laboral

Las aerolíneas ‘low cost’ como Ryanair, Transavia y Volotea son las primeras en recortar vuelos por el aumento del precio del queroseno

Biocombustible, estiércol y purín: el plan de Bruselas para reducir su dependencia energética que beneficiará a ganaderos de Castilla y León

Golpe del Banco de España a la banca: multiplica por 18 las multas impuestas a las entidades hasta rozar los 50 millones

Cuándo se cobra el paro en mayo de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA y otras entidades

DEPORTES

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”