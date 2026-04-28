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Ortega Smith pregunta a Abascal "qué teme" sobre debate en Vox, donde "cuatro cortan el bacalao y el resto dice amén"

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El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha preguntado al presidente del partido, Santiago Abascal, "qué teme" en relación con el debate interno en la formación, en la que, a su juicio, "cuatro cortan el bacalao y el resto dice amén".

"¿Qué es lo que teme el señor Abascal? ¿Qué miedo tiene a que el Comité Ejecutivo Nacional pueda conocer los asuntos, pueda debatirlos y pueda votar?", ha planteado Ortega Smith en la rueda de prensa previa al Pleno, donde él mismo ha respondido que "tal vez teme que no le salgan las votaciones".

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En este sentido, ha denunciado la falta de debate interno dentro de Vox y ha afirmado que las decisiones responden a un grupo reducido, con "cuatro que son los que cortan el bacalao y el resto solo dice amén" y que aquellos que no lo hacen "salen por la puerta expulsado".

Sobre su salida del máximo órgano de dirección del partido ha asegurado que existían indicaciones previas sobre el sentido del voto. "Llamaban por teléfono antes a decir lo que tienen que votar", ha asegurado.

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El portavoz municipal ha afirmado que la dirección del partido "teme que se sepa la verdad" y que los afiliados puedan sentirse "engañados" por los actuales dirigentes de Vox. En este sentido, ha advertido de que ese temor responde a la posibilidad de que los militantes perciban que el partido actúa como el resto de formaciones políticas.

"Que estos cuatro eran igualitos que lo que veníamos a combatir", ha explicado, para luego añadir que "no todos somos iguales (...) no estamos dispuestos a vender nuestros principios, nuestros valores, nuestra moral por un puesto".

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