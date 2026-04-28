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Odegaard: “Griezmann es increíble, me he fijado mucho en él, lo admiro”

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Madrid, 28 abr (EFE).- Martin Odegaard, centrocampista del Arsenal, destacó este martes que Antoine Griezmann, su rival con el Atlético de Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, es un jugador “increíble”, en el que se ha “fijado mucho en los últimos años” y del que declaró su admiración, antes del encuentro de ida en el estadio Metropolitano.

“Lo admiro mucho, es un gran jugador y esperamos poder contenerlo este miércoles, pero es un gran jugador”, resaltó en la rueda de prensa de este martes en el escenario del encuentro.

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También remarcó el nivel del Atlético de Madrid: “Es un equipo muy bueno, muy fuerte, competitivo. Llevan mucho tiempo con este entrenador (Diego Simeone). Es muy fuerte, con un gran estadio, con los aficionados y va a ser una gran batalla. Tenemos muchas ganas”.

“El Atleti siempre ha sido un equipo muy competitivo, siempre está luchando por los títulos, con grandes partidos como este. Siempre están ahí. Son un grupo muy ambicioso, competitivo y muy fuerte”, afirmó Odegaard, que quiere “hacer historia” con el Arsenal con el triunfo en la Liga de Campeones.

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“Es la mejor parte de la temporada. Todo el mundo está motivado, con ganas. Sabemos lo que nos jugamos. Va a ser una gran oportunidad para lograr algo especial. Tenemos que disfrutarlo y aplicar todo lo que hemos aprendido en el pasado en esta temporada”, dijo.

“Cómo no disfrutarlo. Estamos jugando en la liga más difícil y competitiva del mundo. Estamos en la primera posición, disputando el título, y en las semifinales de la Liga de Campeones. Es difícil entender cómo no vamos a disfrutar de esto. Toda mi vida desde que era pequeño he estado soñando con esta situación”, abundó.

“Estamos preparados y la energía del grupo es increíble”, expresó el centrocampista, que apuntó que el pasado siempre “va a estar ahí”, cuando su equipo se cayó del título de la liga inglesa en el tramo final, pero tienen que “incorporar esas experiencias y aprendizajes” para “responder de forma positiva”.

En cualquier caso, Odegaard remarcó que su equipo está “muy bien ahora” y se centra en el presente, no en el pasado.

“Queremos ganar este miércoles e ir avanzando a partir de ahí”, dijo el centrocampista, que admitió que las lesiones le han causado “frustración” durante esta temporada, aunque está “contento y de vuelta para ayudar al equipo”.

El futbolista, además, consideró que no sabe de “dónde vienen” las especulaciones sobre su salida del Arsenal a final de temporada. “Mi mentalidad es hacer lo que pueda hacer todos los días para lograr algo especial. Habrá gente hablando y especulando. Es parte del fútbol, pero no es nada que me preocupe”, declaró. EFE

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