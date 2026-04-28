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El PSOE carga contra PP y Vox tras tumbar el decreto sobre alquileres: "Persiguen el beneficio de unos pocos"

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El Partido Socialista (PSOE) ha arremetido este martes contra el Partido Popular (PP) y Vox después de que hayan votado en contra del decreto que prorrogaba los alquileres que caducan este año, y que ha sido rechazado por el Congreso de los Diputados con el 'no' de Junts.

"Alberto Núñez Feijóo vuelve a rechazar medidas que facilitan la vida a la gente, que protegen y ayudan", ha criticado Ferraz en un comunicado interpelando al presidente 'popular', y ha advertido que "quizá" ambos partidos --PP y Vox-- "creen que si les va mal a los españoles, ellos llegarán antes al Gobierno".

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Y ha recordado las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmando que "cada uno tiene derecho a poner su vivienda al precio que le convenga". El modelo de la "derecha ultra y la ultradarecha" por el que "siempre pagan quienes menos tienen", han denunciado los socialistas en el escrito.

En esta línea, han atacado la negativa del PP a aplicar la Ley de Vivienda en las comunidades autónomas en las que gobiernan y ha apelado a los casos de "Alicante, Málaga o Palencia" para asegurar que "tratan la vivienda pública como si fuera su propio cortijo" y que "poner límites a la especulación no va con ellos".

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El PSOE ha insistido en el comunicado en que su "prioridad" es "garantizar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar" a través de una ampliación del "parque público" y "blindando la vivienda protegida para siempre", como recoge el último Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado en Consejo de Ministros el pasado martes.

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