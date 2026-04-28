Espana agencias

Más Madrid pide al Gobierno eliminar el requisito de vulnerabilidad para la regularización

Guardar

Madrid, 28 abr (EFE).- Más Madrid ha pedido al Gobierno que elimine el informe de vulnerabilidad entre los requisitos para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes a la vista del problema que están encontrando las personas interesadas en obtener este documento por parte de ayuntamientos y entidades.

La diputada de Más Madrid, integrada en el grupo Sumar, Tesh Sidi, ha informado este martes en una rueda de prensa en el Congreso de que su formación ha trasmitido esta exigencia al Ejecutivo a través de la ministra de Sanidad Mónica García y una pregunta escrita remitida al Ejecutivo.

PUBLICIDAD

En un principio, el borrador del real decreto para la regularización presumía que cualquier persona en situación irregular es vulnerable pero, tras la recomendación del Consejo de Estado, se incluyó la obligatoriedad de aportar, en algunos casos, un informe que ratifique esta condición certificado por los ayuntamientos o las entidades sociales acreditadas.

Sidi ha defendido eliminar este requisito porque está "asfixiando" a las administraciones locales y ONG, a las que no se comunicó con antelación la necesidad de emitir este informe, y porque, a su juicio, no es necesario ya que, cualquier persona irregular en España es vulnerable al estar "en la marginalidad" y expuesta a la esclavitud laboral.

PUBLICIDAD

La diputada ha lamentado que este informe está "poniendo en evidencia" que España no está sabiendo gestionar la regularización. "Creo que nos hacemos a nosotras mismas un flaco favor poniendo más burocracia, más impedimentos y, sobre todo, con un plazo tan cerrado como es el del 30 de junio", ha concluido.

La pregunta registrada por la formación se hace eco de las "colas de varios días en Madrid" de las últimas semanas para obtener el certificado y las "concentraciones de miles de solicitantes en municipios del área metropolitana de Barcelona, con sistemas de cita colapsados".

Más Madrid apunta a la sobrecarga de los servicios sociales y la falta de instrucciones claras, "generando disparidad de criterios en la emisión de dichos certificados" y advierte de que este requisito puede estar actuando como "un cuello de botella administrativo".

La formación enumera los múltiples factores que enfrentan los migrantes en situación irregular y que, a su juicio, los convierte en vulnerables, como la exclusión del mercado laboral formal, la exposición a la economía sumergida y las dificultades de acceso a una vivienda digna y a servicios públicos.

Por todo ello, cuestiona al Ejecutivo si tiene previsto modificar el real decreto ley aprobado el pasado 14 de abril para eliminar esta exigencia, "evitando su configuración como barrera material de acceso al procedimiento". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Julián Álvarez, a por el fin de su sequía contra el Arsenal

Infobae

Militao, operado "con éxito´"

Infobae

Renfe incide en que se investigue la gestión del 112 andaluz en el accidente de Adamuz

Infobae

Detenidas cinco personas por una trama de altas fraudulentas para regularizar extranjeros

Infobae

Ocho nuevas detenciones por los incidentes tras el partido Osasuna-Real Madrid de febrero

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Sumar no afronta la derrota del decreto de alquileres y confía en convencer a Junts antes de la votación: “No renunciamos”

ECONOMÍA

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

Un albañil sufre un accidente laboral en su primer día de trabajo sin estar dado de alta en la Seguridad Social, pide indemnización y le despiden: la Justicia absuelve a la empresa

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

DEPORTES

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas