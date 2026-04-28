Más Madrid pide al Gobierno eliminar el requisito de vulnerabilidad para la regularización

Madrid, 28 abr (EFE).- Más Madrid ha pedido al Gobierno que elimine el informe de vulnerabilidad entre los requisitos para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes a la vista del problema que están encontrando las personas interesadas en obtener este documento por parte de ayuntamientos y entidades.

La diputada de Más Madrid, integrada en el grupo Sumar, Tesh Sidi, ha informado este martes en una rueda de prensa en el Congreso de que su formación ha trasmitido esta exigencia al Ejecutivo a través de la ministra de Sanidad Mónica García y una pregunta escrita remitida al Ejecutivo.

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En un principio, el borrador del real decreto para la regularización presumía que cualquier persona en situación irregular es vulnerable pero, tras la recomendación del Consejo de Estado, se incluyó la obligatoriedad de aportar, en algunos casos, un informe que ratifique esta condición certificado por los ayuntamientos o las entidades sociales acreditadas.

Sidi ha defendido eliminar este requisito porque está "asfixiando" a las administraciones locales y ONG, a las que no se comunicó con antelación la necesidad de emitir este informe, y porque, a su juicio, no es necesario ya que, cualquier persona irregular en España es vulnerable al estar "en la marginalidad" y expuesta a la esclavitud laboral.

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La diputada ha lamentado que este informe está "poniendo en evidencia" que España no está sabiendo gestionar la regularización. "Creo que nos hacemos a nosotras mismas un flaco favor poniendo más burocracia, más impedimentos y, sobre todo, con un plazo tan cerrado como es el del 30 de junio", ha concluido.

La pregunta registrada por la formación se hace eco de las "colas de varios días en Madrid" de las últimas semanas para obtener el certificado y las "concentraciones de miles de solicitantes en municipios del área metropolitana de Barcelona, con sistemas de cita colapsados".

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Más Madrid apunta a la sobrecarga de los servicios sociales y la falta de instrucciones claras, "generando disparidad de criterios en la emisión de dichos certificados" y advierte de que este requisito puede estar actuando como "un cuello de botella administrativo".

La formación enumera los múltiples factores que enfrentan los migrantes en situación irregular y que, a su juicio, los convierte en vulnerables, como la exclusión del mercado laboral formal, la exposición a la economía sumergida y las dificultades de acceso a una vivienda digna y a servicios públicos.

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Por todo ello, cuestiona al Ejecutivo si tiene previsto modificar el real decreto ley aprobado el pasado 14 de abril para eliminar esta exigencia, "evitando su configuración como barrera material de acceso al procedimiento". EFE