Espana agencias

Macron advierte a Andorra de que si dice 'no' a Europa "la puerta no se reabrirá"

Guardar
Imagen OFUZSDH7EJDRXLZHY3BEU3K5CQ

Sonora protesta por la crisis de la vivienda durante el discurso de Espot

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 28 (EUROPA PRESS).

PUBLICIDAD

El Copríncipe francés, Emmanuel Macron, ha advertido este martes a Andorra que si rechaza el acuerdo de asociación con la Unión Europea "la puerta no se reabrirá".

Macron lo ha dicho durante el discurso público que ha pronunciado en la plaza del Poble de Andorra la Vella en el marco de la segunda jornada de visita oficial que ha llevado a cabo en el Principado.

PUBLICIDAD

El Copríncipe ha explicado que tanto la Comisión Europea como los Estados miembros consideran que la negociación está casi cerrada después de un largo proceso y que la firma podría producirse antes del verano.

Macron también ha hecho referencia a la cuestión del aborto, que sigue penado en el país, y ha avalado la propuesta presentada por el ejecutivo para despenalizarlo, calificándola de "proporcionada".

Además, el político francés se ha referido a la crisis de la vivienda, reconociendo que es consciente que está "en el centro de las preocupaciones" de los andorranos, y relacionándola con el crecimiento económico de los últimos años y las especulaciones.

Aun así, ha destacado las medidas impulsadas por el Gobierno para conseguir un parque de vivienda pública, un elemento que considera "indispensable".

PROTESTAS

Precisamente, el malestar por la crisis de los alquileres ha sido protagonista en el acto de la plaça del Poble, donde numerosas personas han secundado la llamada del Sindicato de la Vivienda y han aprovechado para hacer una protesta.

Pancartas, silbidos y gritos con consignas como 'Espot dimisión' o 'Fuera, fuera' han tomado el protagonismo durante la intervención del jefe de Gobierno, Xavier Espot, cuyo discurso en muchos momentos no podía ni oírse.

Durante su intervención, Espot ha reconocido que el acceso a la vivienda a precio asequible es la principal preocupación de la mayor parte de la ciudadanía, pero también "de los que no chillan", y ha prometido mantenerla como la principal prioridad del ejecutivo.

La visita ha concluido este martes por la tarde con un acto institucional en el Santuario de Nuestra Senyora de Meritxell con la condecoración de la Creu dels Set Braços a los dos copríncipes.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sergio Canales anuncia su salida del Monterrey mexicano

Infobae

Peramato apuesta por que los fiscales comuniquen a sus superiores casos de "extrema gravedad", mediáticos o de aforados

Peramato apuesta por que los fiscales comuniquen a sus superiores casos de "extrema gravedad", mediáticos o de aforados

EL Congreso reactiva debate de la ley con la pasarela de los mutualistas tras casi un año

Infobae

Los Pujol se aferran a la versión del legado y desvinculan al expresident de los fondos

Infobae

Vicepresidenta del Gobierno valenciano: El día de la dana se hizo todo lo posible

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

ECONOMÍA

Biocombustible, estiércol y purín: el plan de Bruselas para reducir su dependencia energética que beneficiará a ganaderos de Castilla y León

Biocombustible, estiércol y purín: el plan de Bruselas para reducir su dependencia energética que beneficiará a ganaderos de Castilla y León

Golpe del Banco de España a la banca: multiplica por 18 las multas impuestas a las entidades hasta rozar los 50 millones

Cuándo se cobra el paro en mayo de 2025: día que paga CaixaBank, ING, BBVA y otras entidades

El sector primario alerta a la Unión Europea de la “pérdida de competitividad” por los defectos de la ley de deforestación

El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos

DEPORTES

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”