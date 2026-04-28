Macron advierte a Andorra de que si dice 'no' a Europa "la puerta no se reabrirá"

Sonora protesta por la crisis de la vivienda durante el discurso de Espot

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 28 (EUROPA PRESS).

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El Copríncipe francés, Emmanuel Macron, ha advertido este martes a Andorra que si rechaza el acuerdo de asociación con la Unión Europea "la puerta no se reabrirá".

Macron lo ha dicho durante el discurso público que ha pronunciado en la plaza del Poble de Andorra la Vella en el marco de la segunda jornada de visita oficial que ha llevado a cabo en el Principado.

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El Copríncipe ha explicado que tanto la Comisión Europea como los Estados miembros consideran que la negociación está casi cerrada después de un largo proceso y que la firma podría producirse antes del verano.

Macron también ha hecho referencia a la cuestión del aborto, que sigue penado en el país, y ha avalado la propuesta presentada por el ejecutivo para despenalizarlo, calificándola de "proporcionada".

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Además, el político francés se ha referido a la crisis de la vivienda, reconociendo que es consciente que está "en el centro de las preocupaciones" de los andorranos, y relacionándola con el crecimiento económico de los últimos años y las especulaciones.

Aun así, ha destacado las medidas impulsadas por el Gobierno para conseguir un parque de vivienda pública, un elemento que considera "indispensable".

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PROTESTAS

Precisamente, el malestar por la crisis de los alquileres ha sido protagonista en el acto de la plaça del Poble, donde numerosas personas han secundado la llamada del Sindicato de la Vivienda y han aprovechado para hacer una protesta.

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Pancartas, silbidos y gritos con consignas como 'Espot dimisión' o 'Fuera, fuera' han tomado el protagonismo durante la intervención del jefe de Gobierno, Xavier Espot, cuyo discurso en muchos momentos no podía ni oírse.

Durante su intervención, Espot ha reconocido que el acceso a la vivienda a precio asequible es la principal preocupación de la mayor parte de la ciudadanía, pero también "de los que no chillan", y ha prometido mantenerla como la principal prioridad del ejecutivo.

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La visita ha concluido este martes por la tarde con un acto institucional en el Santuario de Nuestra Senyora de Meritxell con la condecoración de la Creu dels Set Braços a los dos copríncipes.