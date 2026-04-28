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El obispo de Vitoria critica el "deseo desmedido" del Gobierno por controlar el poder

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Vitoria, 28 abr (EFE).- El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha criticado este martes el "deseo desmedido" del Gobierno central de "intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones", así como de tener una "doble vara de medir" según a quién afecten "los asuntos de abusos de poder o de corrupción".

Elizalde ha presidido hoy la misa en la basílica de Armentia de Vitoria en honor al patrón de Álava, San Prudencio.

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En su homilia ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez en un Estado aconfesional "tiende a tomar posturas 'confesionales' en materia antropológica" en relación al aborto, al concepto de la familia y de sexualidad al definirlos con "criterios de fe ideológica, al margen de la ciencia y de las experiencias humanas más elementales".

Asimismo, ha considerado que el Ejecutivo central manifiesta "un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico".

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Además, ha denunciado que tiene una "doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción", así como un interés por "asegurar el control sobre los medios de comunicación".

Elizalde ha precisado finalmente que es "de mínima honradez reconocer que varias de estas características valdrían para casi todos los gobiernos".EFE

(foto)

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