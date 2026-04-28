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El Gobierno afirma que seguirá protegiendo a ciudadanos en el "voraz" mercado del alquiler

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Madrid, 28 abr (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha dicho este martes que el Gobierno seguirá regulando y buscando mayorías parlamentarias para proteger a la ciudadanía en el tema de la vivienda y que intervenir el "voraz" mercado del alquiler y luchar contra la especulación es un mandato constitucional.

En respuesta a una interpelación del Grupo Popular en el Senado sobre "el clamor" que existe en la sociedad civil para eliminar las leyes que "impiden el acceso a una vivienda asequible", Rodríguez se ha mostrado muy satisfecha con el Plan Estatal de la Vivienda, poco antes de que el Congreso derogara el decreto que iba a regular la prórroga de los alquileres.

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También ha afeado al PP que critique la intervención en el mercado del alquiler cuando es para favorecer a los que más dificultades tienen, pero que no les importara tanto cuando hace años se reguló el mercado inmobiliario "para que los extranjeros ricos vinieran a comprarse casas de medio millón de euros a cambio de darles la nacionalidad española".

"Estoy a favor de intervenir el mercado amparada en el artículo 47 de la Constitución y, sobre todo, para atender el clamor de la gente que sufre atrapada en el alquiler" y que nos está pidiendo ayuda a todos, al Gobierno, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, ha dicho.

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La senadora del PP que ha presentado la interpelación, Paloma Martín, ha dicho que los expertos y los analistas coinciden en los efectos "devastadores" de intervenir el mercado del alquiler, ya que "hunde la oferta, se disparan los precios y como siempre los más perjudicados son las rentas medias y bajas".

"La intervención del mercado tiene estrangulada la vivienda" y el Gobierno tenía que haber analizado todos los informes que así lo establecen y tomar las medidas necesarias, pero lo que ha hecho es "perder el control del debate sobre la vivienda". EFE

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