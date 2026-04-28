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Dylan Ennis, operado con éxito en Valencia de su lesión en la muñeca izquierda

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Murcia, 28 abr (EFE).- Dylan Ennis, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha sido operado esta tarde con éxito en Valencia de la lesión que arrastraba en la muñeca izquierda y estará en condiciones de iniciar el próximo curso 2026/2027.

Al escolta canadiense, de 34 años y que cumple su tercera temporada en el equipo universitario -llegó en el verano de 2023 procedente del Galatasaray turco-, se le ha practicado una artroscopia y comenzará su recuperación en Murcia en los próximos días.

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La intervención quirúrgica la ha practicado la especialista en cirugía de mano y muñeca, la doctora Carmen García Espert, y se ha desarrollado sin incidencias mediante un procedimiento artroscópico en el que ha sido necesario realizar un injerto óseo del propio jugador.

El escolta recibirá el alta hospitalaria este miércoles y regresará a Murcia, donde iniciará su proceso de recuperación tras un periodo inicial de inmovilización, bajo la supervisión de los servicios médicos y de fisioterapia del club.

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La operación ha tenido lugar unas horas después de que se anunciara la renovación de su contrato por una campaña más, hasta junio de 2027, por lo que el de Toronto seguirá a las órdenes de Sito Alonso y estará apto para comenzar la próxima temporada en la Liga Endesa y en la competición europea que afronten los de la capital del Segura. EFE

Ij/asc

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