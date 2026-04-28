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Detenido por 20 intoxicados de un complemento vitamínico con errores en su composición

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Palma, 28 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de avisar tarde y sin alertar de la magnitud del problema a las autoridades sanitarias sobre un complemento vitamínico con desajustes en su composición que provocó la intoxicación de al menos 20 personas, algunas con secuelas permanentes.

En un comunicado publicado este martes, el cuerpo policial ha detallado que iniciaron una investigación por una intoxicación de vitamina D por la ingesta de un suplemento multivitamínico que provocó que varias personas necesitaran asistencia médica, e incluso que algunas tuvieran que ser hospitalizadas.

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Los investigadores descubrieron que tanto el laboratorio como la distribuidora tuvieron conocimiento de los efectos perjudiciales a través de una clienta cuya pareja había sufrido problemas de salud por el consumo del producto.

El laboratorio comprobó el error en la concentración de la materia prima de vitamina D3, que resultó excesivamente elevada para su consumo, tras lo que indicó la urgente retirada del producto y comunicó a las autoridades sanitarias el problema.

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Por su parte, el distribuidor del producto informó a los servicios sanitarios del error en la formulación del suplemento vitamínico, pero lo hizo tarde y omitió la magnitud del problema y la afección a varias personas.

Muchos afectados no fueron informados del problema y continuaron consumiendo el producto.

La Policía Nacional ha arrestado al responsable de la empresa distribuidora del producto en Mallorca acusado de nueve delitos de lesiones de momento, si bien la investigación sigue abierta. EFE

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