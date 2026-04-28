Cuerpo valora la capacidad del mercado laboral para crear empleo en un contexto complejo

Madrid, 28 abr (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha valorado la capacidad del mercado laboral para "seguir creando empleo de mayor calidad incluso en un contexto internacional complejo".

Así lo ha indicado Cuerpo después de conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y correspondientes al primer trimestre de 2026, que indican que el mercado laboral perdió 170.300 ocupados entre enero y marzo pasados y sumó 231.500 desempleados.

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"Hemos alcanzado un nuevo máximo histórico de ocupación en términos desestacionalizados, lo que demuestra que España afronta los retos de hoy mejor preparada que en crisis anteriores", ha insistido el vicepresidente primero en un comunicado remitido por el ministerio.

La ocupación marca "un nuevo máximo histórico" en un trimestre "marcado por la estacionalidad (por el fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio)", explica Economía en el comunicado, en el que señala que la población activa supera los 25 millones de personas por primera vez y la tasa de paro se sitúa en el 10,83 % al cierre del primer trimestre, su menor nivel en un primer trimestre desde 2008.

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También indican las mismas fuentes que "uno de los principales rasgos que definen esa fortaleza es la calidad del empleo", con un incremento de más del 3 % de la ocupación a tiempo completo y de los ocupados con contrato indefinido, mientras que la tasa de temporalidad cae al 14,77 % y se reduce hasta el 11,91 % en el sector privado. EFE