CCOO y UGT ven dinamismo en el empleo pese a la caída estacional del primer trimestre

Madrid, 28 abr (EFE).- CCOO y UGT han destacado este martes que la destrucción de puestos de trabajo en el primer trimestre es estacional y que la tendencia desestacionalizada es positiva, aunque han reclamado avanzar hacia un modelo productivo que no se asiente en el empleo de temporada.

Según han informado los sindicatos en sendos comunicados, los datos de la encuesta de población activa (EPA) del primer trimestre de 2026 responden a la dinámica habitual del inicio del año, agravada este ejercicio porque la Semana Santa ha quedado fuera del trimestre.

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Al mismo tiempo, destacan que la tasa de temporalidad ha alcanzado su mínimo histórico como consecuencia de la reforma laboral de 2021.

Aún así, CCOO incide en la necesidad de paliar la estacionalidad y para hacerlo propone un cambio de modelo productivo hacia actividades menos temporales y más innovadoras.

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Por su parte, UGT pide mejoras que pasan por una reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas, una reforma de la contratación a tiempo parcial, una reforma de la regulación del despido, un nuevo acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, y el refuerzo de los servicios públicos de empleo. EFE