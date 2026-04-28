Arteta confirma la disponibilidad de Eberechi Eze y Saka y las bajas de Havertz y Timber

Madrid, 28 abr (EFE).- Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, confirmó este martes las bajas de Kai Havertz y Jurrien Timber para el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, en el que están disponibles tanto Eberechi Eze como Bukayo Saka, según declaró en la rueda de prensa en el Metropolitano.

“Kai -lesionado el pasado sábado ante el Newcastle- no está, pero Eberechi sí. Timber no estará disponible para este miércoles. Eberechi y Bukayo (Saka) sí están”, explicó el técnico. EFE

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