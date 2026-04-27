Unión de Uniones pide medidas ante la pérdida de 11.000 explotaciones agrarias en 4 años

Madrid, 27 abr (EFE).- La asociación agraria Unión de Uniones (UdU) ha lamentado la pérdida de 11.000 explotaciones agrarias entre 2022 y 2025 y, ante esta situación, ha reclamado al Gobierno una "reforma de la regulación sobre la cadena alimentaria que refuerce la posición negociadora de los productores".

En un comunicado, ha añadido que es necesaria más "protección en frontera de los exigentes modelos productivos agrarios que los agricultores europeos mantienen" y "una Política Agraria que deje de una vez de dar bandazos y consolide un marco normativo y financiero estable que permita la planificación estratégica del sector".

"Las cifras PYME del Gobierno, con una caída del 4 % en el número de empresas y el estancamiento del empleo entre 2022 y 2025, reflejan claramente la crisis que atraviesa el sector agrario como consecuencia de unos precios que no llegan a compensar el encarecimiento de los costes productivos", ha denunciado.

En concreto, ha explicado que el número de firmas agrarias se ha reducido desde una media de 275.582 a 264.264 en ese periodo, mientras que el empleo generado se ha mantenido "prácticamente estancado", con un crecimiento de apenas el 0,4 %, situándose de media en 2025 de 726.884 personas.

Unión de Uniones ha lamentado que la tendencia en la agricultura es "inversa a la que se ha seguido en el resto de sectores económicos", para los que, en el mismo periodo, el número de empresas ha crecido en cifras moderadas del 1,2 % y los empleos en un 10,7 %. EFE