Espana agencias

Unión de Uniones pide medidas ante la pérdida de 11.000 explotaciones agrarias en 4 años

Guardar

Madrid, 27 abr (EFE).- La asociación agraria Unión de Uniones (UdU) ha lamentado la pérdida de 11.000 explotaciones agrarias entre 2022 y 2025 y, ante esta situación, ha reclamado al Gobierno una "reforma de la regulación sobre la cadena alimentaria que refuerce la posición negociadora de los productores".

En un comunicado, ha añadido que es necesaria más "protección en frontera de los exigentes modelos productivos agrarios que los agricultores europeos mantienen" y "una Política Agraria que deje de una vez de dar bandazos y consolide un marco normativo y financiero estable que permita la planificación estratégica del sector".

"Las cifras PYME del Gobierno, con una caída del 4 % en el número de empresas y el estancamiento del empleo entre 2022 y 2025, reflejan claramente la crisis que atraviesa el sector agrario como consecuencia de unos precios que no llegan a compensar el encarecimiento de los costes productivos", ha denunciado.

En concreto, ha explicado que el número de firmas agrarias se ha reducido desde una media de 275.582 a 264.264 en ese periodo, mientras que el empleo generado se ha mantenido "prácticamente estancado", con un crecimiento de apenas el 0,4 %, situándose de media en 2025 de 726.884 personas.

Unión de Uniones ha lamentado que la tendencia en la agricultura es "inversa a la que se ha seguido en el resto de sectores económicos", para los que, en el mismo periodo, el número de empresas ha crecido en cifras moderadas del 1,2 % y los empleos en un 10,7 %. EFE

Últimas Noticias

La base argentina Meli Gretter renueva una temporada con el CAB Estepona

Infobae

Taylor: El talento del Panathinaikos es incuestionable pero no nos asusta ningún reto

Infobae

Ademar quiere inundar de latidos León en su 70 aniversario

Infobae

Exjefe de bomberos de Valencia: la UME estuvo operativa en la dana "desde el principio"

Infobae

La DGT alerta del aumento de los delitos contra la seguridad vial por velocidad excesiva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘Operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘Operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

La Audiencia Nacional aparta del juicio a Jordi Pujol porque considera que no está capacitado para declarar por su estado de salud

Willy Bárcenas declara que su padre le habló de la grabación que tenía con Rajoy antes de entrar en prisión, pero que nunca llegó a escucharla

Los socios de Sánchez piden al presidente que reflexione sobre el futuro del Gobierno tras el divorcio irreversible de Junts

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por la campaña de calumnias que lanzó en su contra

ECONOMÍA

Despido laboral nulo: echan a una empleada de una empresa de limpieza tras encadenar 17 contratos temporales y reclamar que la hagan indefinida

Despido laboral nulo: echan a una empleada de una empresa de limpieza tras encadenar 17 contratos temporales y reclamar que la hagan indefinida

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”