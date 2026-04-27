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El hijo de Bárcenas cree que hubo una orden del Gobierno de Rajoy para "hacerle la vida imposible" a su padre en prisión

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Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha aseverado este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que, bajo su punto de vista, hubo una "orden" para "hacerle la vida imposible" a su padre en el periodo que estuvo preso en la cárcel de Soto del Real (Madrid), que ha atribuido al Ejecutivo de Mariano Rajoy, puesto que "son instituciones que dependen del Gobierno".

Así lo ha afirmado durante su declaración como testigo en el juicio de la 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior para robar información al extesorero sobre dirigentes 'populares', en la época en la que se estaba investigado la existencia de una contabilidad B en el partido.

"Los dieciocho primeros meses de mi padre en prisión fueron muy duros. (...) Le hicieron la vida imposible en la cárcel. Yo creo que era una orden en ese momento. Claro, al final son instituciones que dependen del Gobierno", ha expresado.

El hijo de Bárcenas ha relatado, asimismo, que dejó de confiar en el chófer de su padre, Sergio Ríos --acusado en el juicio por haber sido captado como confidente por la presunta trama--, después del asalto que sufrió con su madre en su casa por parte de un falso cura, un episodio ocurrido en 2013.

"Nos olió todo bastante mal desde el primer momento. (...) Yo, cuando estaba sujetando al señor este (el falso cura), apareció muy rápido (el chófer). Es una interpretación mía, pero le noté la cara un poco desencajada, más que por el susto, sino como por la sorpresa", ha asegurado.

RECUERDA QUE SU PADRE LE HABLÓ DE GRABACIONES CON RAJOY

Además, ha reconocido que su padre le habló de las grabaciones que el extesorero tenía sobre Rajoy y el actual senador y exdirigente del PP Javier Arenas sobre la contabilidad B del partido y de que el expresidente del Gobierno, según su padre, habría destruido un sobre con remanente de la caja B del PP.

"Yo le pregunté. Me habló de unas grabaciones en las que subía al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Arenas. El detalle no me acuerdo, pero era algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado", ha indicado.

Guillermo Bárcenas ha asegurado, asimismo, que sintió que estaba siendo objeto de seguimientos, tal y como relató en el juicio su madre, Rosalía Iglesias. "Lo he llegado a sentir yendo yo solo en él coche", ha explicado.

"Yo recuerdo ir en el coche y ver motos, o sea, motoristas, que en un principio siempre pensamos que eran periodistas, porque en esa época yo creo que éramos la familia más famosa de España, pero bueno, sí que notamos, tanto mi madre como yo, que nos seguían, que llevaban una cámara en el casco, ha relatado.

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