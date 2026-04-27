Siete fallecidos en las carreteras el fin de semana, de ellos dos motoristas y un ciclista

Madrid, 27 abr (EFE).- Siete personas han fallecido en seis siniestros de tráfico mortales registrados en las carreteras durante el fin de semana, desde las tres de la tarde del pasado viernes hasta la medianoche de este domingo, de las que tres eran usuarios vulnerables: dos motoristas y un ciclista.

Cuatro de los seis siniestros se han producido el domingo y dos el viernes, mientras que el sábado no hubo ninguno, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Cinco accidentes han ocurrido en vía convencional y uno en autopista o autovía. Entre ellos, ha habido tres salidas de la vía y una colisión.

Los siniestros han tenido lugar en Alcadozo (Albacete), Viana do Bolo (Ourense), Ingenio (Las Palmas), Gandesa (Tarragona), Albal y Ontinyent (Valencia).

En lo que llevamos de año, hasta el 26 de abril, hay contabilizados 258 fallecidos en las carreteras. EFE