Anna Netrebko inaugurará la nueva temporada del Liceu con una 'Aida' de Shirin Neshat

Barcelona, 27 abr (EFE).- El Gran Teatre del Liceu inaugurará su nueva temporada el 25 de septiembre, la primera en la que ejercerá como director musical Jonathan Nott, con 'Aida', de Verdi, en una producción de la artista iraní Shirin Neshat, con la soprano rusa Anna Netrebko en el papel principal, que alternará con Anna Pirozzi.

Los responsables del coliseo barcelonés han presentado este lunes la programación de la temporada 2026-2027, que se articula en torno al concepto '(Des)sacralitzar', y que supondrá un total de 194 funciones, con tres nuevas producciones en escena; 'La flauta mágica', de Mozart, estreno mundial; 'Jenůfa', de Janáček; y 'La jove Aïda', un espectáculo familiar.

También habrá la segunda ópera comunitaria de nueva creación, 'La rosa dels set pètals'; dos nuevas microóperas y una nueva versión de la ópera contemporánea 'The Exterminating Angel', de Thomas Adès, que dirigirá la Orquesta del Liceu, inspirada en el universo de Luis Buñuel, en abril de 2027, con dirección escénica de Calixto Bieito, con una "poética absolutamente asfixiante".

El programa se completa con 'Das Rheingold', de Wagner, que es una coproducción, igual que 'Aida; la reposición de 'La clemenza di Tito', de Mozart, y tres títulos destacados del gran repertorio operístico, 'I Capuleti e i Montecchi', de Bellini; 'La bohème', de Puccini; y 'La Fanciulla del West', de Puccini, que hace cuarenta años que no se ve en el Liceu.

El objetivo es conseguir los 300.000 espectadores, en una temporada en la que, además de Netrebko y Pirozzi, se escucharán voces como las de Sondra Radvanovsky, Lisette Oropesa, Lise Davidsen, Nadine Sierra, Asmik Grigorian, Piotr Beczała, Serena Sáenz, Sara Blanch o Carles Pachon.

Como directores de escena, el Liceu contará con nombres como Marcos Morau, Àlex Ollé, Tobias Kratzer, Calixto Bieito, David McVicar, Adrian Noble, Paolo Gavazzeni, Piero Maranghi, Israel Solà, Valentina Carrasco y algunas de las batutas más internacionales, incluyendo las de Jonathan Nott, Josep Pons, Jordi Savall, Nicola Luisotti, Gustavo Dudamel, Riccardo Frizza, Giovanni Antonini, Giacomo Sagripanti, Marc Minkowski, Antonello Manacorda y Manel Valdivieso.

El inicio de la nueva temporada promete con dieciocho funciones de una 'Aida' "impactante" y "conmovedora", versión de la iraní Shirin Neshat, una "metáfora" sobre las guerras, en palabras del director artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, con Anna Netrebko de protagonista, en su regreso a Barcelona desde su última actuación en 2021, antes de la invasión rusa de Ucrania.

Shirin Neshat, artista visual de la programación artística de la temporada, también construirá el "universo visual" del concierto de Gustavo Dudamel, en abril de 2027, 'Dudamel dirige Scheherazade'.

Otro de los momentos de la temporada será su clausura con el estreno mundial en julio de 2027 de 'Die Zauberflöte' (La flauta mágica), de Mozart, con dirección escénica del coreógrafo y fundador de La Veronal, Marcos Morau, quien propone una nueva lectura de uno de los grandes títulos del repertorio, con Josep Pons de director musical y los catalanes Serena Sáenz, Sara Blanch y Carles Pachon encabezando el reparto.

Segunda producción del Liceu de la temporada, con el sello de Àlex Ollé, será una 'Jenůfa', de Janáček, con Jonathan Nott, en pleno descubrimiento de la orquesta y el coro, al frente de la dirección musical, y con las voces de Asmik Grigorian como Jenůfa y Nina Stemme como Kostelnička.

El estreno de un nuevo ciclo de producciones de la Tetralogía de Richard Wagner, en coproducción con la Bayerische Staatsoper, será otro de los momentos de la temporada, con el primer título en escena, 'Das Rheingold', entre el 7 y el 21 de febrero, con dirección de escena de Tobias Kratzer y la dirección musical de Jonathan Nott, en su debut operístico en el teatro.

'La clemenza di Tito', de Mozart, dirigida por Jordi Savall, volverá al Liceu, con dirección escénica de David McVicar; se podrá ver por primera vez 'I Capuleti e i Montecchi', de Bellini, en una producción de Adrian Noble, con dirección musical de Riccardo Frizza y con Lisette Oropesa y Raffaella Lupinacci, referentes del bel canto actual.

Una clásica 'La bohème', de Puccini, en torno a las fiestas navideñas, es otro reclamo de la temporada, con Pretty Ende, Ermonela Haho, Freddie De Tommaso, Pene Pati, Roberto Alagna, Serena Sáenz, Sara Blanch, Artur Rucinski y Carles Pachon y no pasará desapercibida 'La Fanciulla del West', de Puccini, un título que también le gusta al maestro Nott, que hace cuarenta años que no se ve en el Liceu y que contará con Sondra Radvanovsky de protagonista.

En la nueva temporada destacan, asimismo, la versión concierto de 'Cançó d'amor i de guerra', en el centenario de su creación, así como el 'Réquiem' de Verdi con Lise Davidsen y Freddie De Tommaso, así como Aigul Akhmetshina y Christian Van Horn.

Sondra Radvanovsky, por otra parte, ofrecerá un recital y Anna Netrebko regresará en marzo de 2027 para un concierto con Brian Jagde y George Petean, en un año en el que también habrá recitales de Nadine Sierra y Asmik Grigorian.

Llama, asimismo, la atención la ópera versión concierto de 'Schiava e Regina', de Lluïsa Casagemas, la primera ópera escrita por una mujer en España.

Habrá, además, cuatro propuestas de danza: 'El cascanueces', del Ballet de Karlsruhe; 'Assembly Hall', de Crystal Pite; la Compañía Nacional de Danza con un triple programa de Balanchine, Godani y Forsythe, titulado 'NumEros' y la Gran Gala de Danza con estrellas de todo el mundo.

Los artistas de la temporada serán, además de Shirin Neshat, Fito Conesa, Dominic Kiessling, Frederic Amat, Javier Mariscal, Narcís Comadira, Fabienne Verdier y Alberto García-Alix. EFE

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