Manolo González: "Debemos seguir trabajando y ser mentalmente fuertes"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 27 abr (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado después de empatar contra el Levante (0-0) y sumar 16 jornadas sin ganar que el equipo debe "seguir trabajando y ser mentalmente fuerte", porque "no hay otra solución".

El preparador, en rueda de prensa, ha señalado la importancia del "tema mental" durante los encuentros. "A veces, cuando llegas al área, en vez de centrar, deberías saber el balón otra vez y buscar un tres contra dos. También se debe entender al jugador. Quiere llegar y centrar, le cuesta más arriesgar", ha analizado.

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El técnico ha reconocido que los contrarios son conscientes de las prisas del equipo tras 16 jornadas sin ganar y plantean los partidos teniendo esto en cuenta: "Los rivales lo saben y juegan a esto, a esperar y a que cometas algún error. Esto se manifiesta más en la segunda parte, cuando no consigues abrir el partido".

González ha insistido en que el vestuario debe "dar la vuelta" a la dinámica. "Es una situación que nosotros mismos nos hemos creado desde dentro. El equipo se deja todo lo que tiene, pero no basta. Falta finura", ha reflexionado. EFE

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