Luís Castro: "Podríamos haber ganado, estuvimos muy cerca"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 27 abr (EFE).- El entrenador del Levante, Luis Castro, ha afirmado después de empatar contra el Espanyol en el RCDE Stadium (0-0) que ha estado "muy cerca" y que su equipo podría "haber ganado".

El técnico, en rueda de prensa tras el encuentro, ha explicado que el partido ha sido "equilibrado", pero ha considerado que "las mejores ocasiones" han sido "claramente" para el Levante. "Sabíamos que iba a ser un partido difícil, el Espanyol es un muy buen equipo", ha comentado.

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Luis Castro ha reconocido que tampoco hubiera sido "muy justo" que el anfitrión perdiera: "Han peleado bien, pero si hay un equipo que debería haber ganado pienso que seríamos nosotros por las ocasiones más claras".

El entrenador del Levante ha reconocido que el plan de partido contemplaba mayores opciones en los últimos minutos: "Sabíamos que si teníamos el partido controlado hasta el final era normal que el Espanyol se abriera más por la situación que tiene. Hablamos con los jugadores de no perder la cabeza, que duraba 90 minutos".

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Luis Castro se ha mostrado convencido de que el Levante saldrá de la zona de descenso. "De los últimos ocho partidos hemos perdido uno (Real Sociedad, 2-0). El nivel del equipo es muy bueno, pelea todos los encuentros y juega de cara contra todos", ha analizado. EFE

dpb/arh

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