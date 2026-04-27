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Maíllo cree que no hay nada "más antiandaluz" que hablar de prioridad nacional

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Granada, 27 abr (EFE).- El candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, ha considerado que no existe nada "más antiandaluz" que hablar de prioridad nacional y ha recalcado que esta región tienen memoria de la emigración suficiente para que ese concepto "chirríe".

Maíllo ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante la presentación en Granada de los ejes del programa de la coalición, una cita en la que ha presentado a su partido como la clave para evitar un gobierno de Vox.

El candidato de Por Andalucía ha asegurado que, tras ocho años, lo que el gobierno de Juanma Moreno llamó el milagro andaluz ha fracasado.

Según Maíllo, el PP se ha centrado en una bajada de impuestos a las altas rentas, en ofrecer barra libre a los fondos de inversión y en blindar una ganancia para una profunda minoría y el deterioro para la mayoría social.

El candidato de Por Andalucía ha descartado que la 'prioridad nacional' pueda restar protagonismo a las propuestas sociales de la izquierda.

"Creo que el sentido común en Andalucía tiene más que ver con la prioridad humana. No hay nada más antiandaluz que hablar de prioridad nacional, no hay nada más antiandaluz en un pueblo que tiene la memoria de la emigración, que está formada por hijos y nietos y nietas de quienes se tuvieron que ir porque los echaron de su tierra para mejorar su vida", ha resumido.

Ha recalcado que ese concepto "chirría" en una Andalucía que apuesta por el concepto humano y ha confiado en que la gente se revuelva, se reactive y vote con "rebeldía" contra "gente inhumana".

El candidato a presidir la Junta ha confiado en que la coalición sí funcione en esta cita electoral porque "obedece" al mandato popular y busca la mejora de vida de la mayoría social.

"Vamos a por todas, y no nos conformamos con el mismo resultado de 2022, sino que solamente contemplamos una mejora de esos resultados y sobre eso es sobre lo que valoraremos", ha resumido Maíllo, quien ha recordado que el objetivo principal de la izquierda es "echar a Bonilla y al Partido Popular y sus políticas, políticas indistinguibles de las de la extrema derecha".

Ha asegurado además que Andalucía "no aguanta" un tercer mandato de Juanma Moreno y ha destacado algunas de las líneas estratégicas de su programa, una propuesta con 25 medidas clave elaboradas de manera participada y centradas en intervenir el mercado de la vivienda y blindar los servicios públicos.

"Vamos a topar el precio de los alquileres en más de 330 zonas tensionadas", ha adelantado el candidato de la Junta, quien ha dicho que la coalición se presenta con el objetivo de gobernar y para garantizar el acceso a un hospital público en toda Andalucía.

Entre las propuestas de Por Andalucía destaca también su apuesta por recuperar la exclusividad en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), por lo que no permitirán la compatibilidad de directivos del SAS con los hospitales privados. EFE

mro/bfv/lml

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