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La UCO descarta manipulación de audios de Koldo y ve a Ábalos "fundamental" junto a Aldama: "El que paga, manda"

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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han rechazado de manera tajante en el juicio del Tribunal Supremo que se alterara el contenido de los dispositivos incautados --como los audios-- al exasesor Koldo García al analizarlo y han situado al exministro de Transportes José Luis Ábalos como una pieza "fundamental" en la presunta trama, pero han precisado que el empresario Víctor de Aldama mandaba porque era el que pagaba.

Durante sus declaraciones este lunes ante el tribunal, los agentes de la UCO han defendido su investigación frente al cuestionamiento desde las defensas de Ábalos y Koldo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia.

Un responsable del grupo investigador ha subrayado que "no se ha producido ninguna manipulación" y que "de ninguna manera" pudo hacerse mientras las evidencias, extraídas de dispositivos como teléfonos móviles, estaban bajo su custodia.

Junto a otro investigador ha asegurado que es "imposible" que se hayan manipulado durante el análisis los audios del exasesor del exministro José Luis Ábalos, a la vez que han rechazado que se instalara un 'software' remoto que pudiera alterarlos a distancia.

Además, los agentes han indicado que Koldo tenía en sus dispositivos "muchas cuestiones" de la esfera personal de Ábalos, como información sobre su situación patrimonial, por lo que "no era nada llamativo", según ha dicho, que lo encontraran ahí.

Y después de ellos, el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, ha incidido en que Aldama se refería a Ábalos como "el jefe", si bien ha precisado que el empresario era "realmente el que manda".

"El que paga, manda, y es Aldama al final. Lo que ocurre es que dentro de esa presunta organización criminal, hay miembros con mayor peso y, en todas las acciones que intentan o que al final consiguen, evidentemente el papel de Ábalos es fundamental. Sin él no podrían haber hecho casi ninguna de las que emprendieron", ha expuesto.

Balas ha señalado que Aldama era el que pagaba y el que "exige", poniendo como ejemplo los "salvoconductos" que pidió a Transportes en pandemia para su entorno, para los que Koldo al principio se mostró "reticente" pero acabó accediendo, o las gestiones para el préstamo a Air Europa, cuando Aldama incluso "insulta" para presionar, ha dicho.

"Y ellos en ningún momento han sido reacios, nunca han dicho que no, no han mostrado reticencia, siempre han hecho lo que les han marcado", ha apostillado el mando de la unidad investigadora.

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