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La Sociedad Deportiva Huesca condena lo acontecido en el final del derbi aragonés

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Huesca, 27 abr (EFE).- La Sociedad Deportiva Huesca ha expresado "su más firme condena" a lo acontecido en los minutos finales del encuentro disputado frente al Real Zaragoza este domingo en el campo del Alcoraz, una batalla campal entre jugadores de los dos equipos, en la que el portero zaragocista Esteban Andrada dio un puñetazo en la cara al capitán del conjunto oscense, Jorge Pulido.

"Los hechos registrados en ese tramo final del partido no se corresponden con los valores del deporte ni con los principios que defiende nuestra entidad", ha asegurado el club oscense en un comunicado en el que añade que este tipo de comportamientos no tienen cabida en el fútbol y se alejan del respeto y la deportividad que deben imperar en la competición.

La Sociedad Deportiva Huesca acepta las disculpas expresadas por el Real Zaragoza tras lo sucedido y considera que estos hechos no deben empañar lo que representa este encuentro, una cita de especial relevancia dentro del fútbol aragonés entre sus dos principales equipos.

En el comunicado, la SD Huesca reafirma su compromiso de mantener una relación con el Real Zaragoza basada en la cordialidad, la cercanía y el respeto, a la altura de lo que representan ambas entidades para el fútbol aragonés.

mp/lsg/og

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