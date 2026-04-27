Detenidas dos mujeres que realizaban tratamientos médicos sin titulación en Alicante

Madrid, 27 abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Santa Pola (Alicante) a dos mujeres que realizaban tratamientos invasivos, suministraban medicamentos mediante recetas falsificadas y que ejercían como médicas sin contar con la titulación homologada en España.

Según ha informado este lunes la Dirección General de la Guardia Civil, a las detenidas, que atendían a los pacientes en sus domicilios, se las acusa de intrusismo profesional, falsedad documental, contra la salud pública, estafa y hurto.

A principios del mes de marzo, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Santa Pola dio inicio a la operación “Ribosoma” tras una denuncia presentada por la responsable de una clínica de esta localidad.

La denunciante alertó de que una mujer, que se encontraba en el centro en calidad de observadora, podría estar realizando funciones propias de médico sin la cualificación necesaria, además de detectar falta de dinero en las recaudaciones de la clínica.

Las primeras gestiones permitieron constatar que la principal investigada atendía tanto en el domicilio de los pacientes como en el suyo propio, donde realizaba los tratamientos. Entre ellos, la sospechosa administraba sustancias de tipo psicotrópico y otros compuestos mediante vía intravenosa, así como tratamientos anti-edad, todo ello sin control sanitario ni supervisión facultativa.

Las pesquisas permitieron identificar a una segunda mujer que colaboraba en la actividad delictiva y se encargaba de la elaboración de recetas médicas falsificadas para comprar los medicamentos en farmacias.

Ambas obtenían los medicamentos mediante la falsificación de recetas y a través de envíos desde el extranjero, lo que permitía suministrarlos a los pacientes al margen de los canales legales.

Como resultado de la operación, ambas mujeres fueron detenidas. A la principal investigada se le imputan los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental, contra la salud pública, estafa y hurto, mientras que a la segunda se le atribuye un delito de falsedad documental.

Durante la investigación se han identificado hasta el momento cinco personas que habrían sido tratadas por la falsa doctora, aunque no se descarta que haya más afectados.

Las detenidas fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, y han quedado en libertad con medidas cautelares.

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a posibles afectados que hayan podido ser tratados por estas personas para que se pongan en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en cualquier cuartel de la Guardia Civil o a través del teléfono 062, para que puedan recibir el asesoramiento correspondiente y evitar posibles riesgos para su salud. EFE