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La primavera anticipada eleva un 8 % la demanda de productos para la alergia en farmacias

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Madrid, 27 abr (EFE).- La llegada anticipada de la primavera este año ha elevado un 8 % la demanda de productos para la alergia en las farmacias españolas, especialmente de antihistamínicos tópicos, que se han disparado un 20 %, seguidos de artículos de higiene nasal y ocular, que han crecido el 9 %.

Son los últimos datos del Observatorio de Tendencias de Cofares, que señala que, frente a otros años en los que se observa un claro patrón estacional, con repuntes en abril y mayo, meses en los que tradicionalmente se alcanzan las mayores concentraciones de polen, en este 2026 se ha registrado un volumen de ventas bastante elevado ya desde el mes de marzo, situándose muy por encima de los niveles de los dos previos con casi 18,5 millones de unidades vendidas.

La temporada de alergia se ha adelantado como consecuencia de un invierno de intensas lluvias, que se suma al aumento de las temperaturas y a los altos niveles de contaminación; esto ha acelerado la aparición de la alergia estacional pero también ha intensificado sus síntomas.

Por tanto, la población afectada se enfrenta a un cambio de estación complicado, marcado por una carga alérgica más severa de lo habitual, argumenta la cooperativa de distribución farmacéutica.

En este contexto, los antihistamínicos tópicos –en forma de cremas, geles o emulsiones– han experimentado un crecimiento del 20 % en el último año, a pesar de representar sólo el 10 % de los productos de este segmento demandados por las farmacias.

Por detrás, los productos de higiene nasal y ocular, que ganan sistemáticamente peso, con un crecimiento del 9 % en 2026 y récord de demanda en el mes de marzo.

Además, los antihistamínicos orales y parenterales, que representan el 41 % de los productos, han aumentado un 8 %, mientras que la demanda de corticoides intranasales se mantiene en niveles similares a los del pasado año.

Por comunidades, la de Madrid encabeza la lista nacional representando el 29 % –un 10 % más que en 2025– de la demanda total de productos para hacer frente a la alergia. Los expertos apuntan que las gramíneas están superando los niveles habituales en zonas como la capital, lo que podría explicar este aumento.

Tras Madrid, se colocan Cataluña, con un 14 % (un 8 % más), y la Comunidad Valenciana con un 13 % (4 %), tendencia que refleja el incremento generalizado de la demanda en gran parte del territorio. EFE

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