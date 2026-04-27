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El italiano Francesco Calzona no seguirá como seleccionador de Eslovaquia

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Viena, 27 abr (EFE).- El italiano Francesco Calzona no seguirá al frente de la selección de Eslovaquia, que no logró clasificarse para el próximo Mundial, informó este lunes la federación de fútbol del país centroeuropeo.

Tras un "debate abierto" entre ambas partes, se decidió que Calzona no continuará en el cargo debido a diferencias sobre la duración del contrato, informó la federación eslovaca.

La federación propuso al técnico una ampliación de contrato por dos años, dentro de un nuevo ciclo competitivo, pero el entrenador italiano rechazó la oferta al considerar que su proyecto exigía un periodo más largo.

La decisión se produce tras una fase de clasificación para el Mundial en la que Eslovaquia no logró el objetivo de acceder al torneo que se disputará este verano en EEUU, Canadá y México, y que contará con 48 equipos.

En la fase de clasificación, los eslovacos quedaron segundos del grupo A tras una derrota por 0-6 en el partido decisivo contra Alemania, que fue primera, y en la repesca cayeron ante la selección de Kosovo por 3-4. EFE

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