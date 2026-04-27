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Correos celebra 500 años del Consejo de Estado con 65.000 copias de un sello conmemorativo

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Madrid, 27 abr (EFE).- Correos ha presentado este lunes un sello para conmemorar los 500 años que cumple el Consejo de Estado y del que se han impreso 65.000 copias con el objetivo de hacer llegar a la ciudadanía "la importancia de las instituciones".

Así lo ha expresado desde la sede de la empresa pública su presidente, Pedro Saura, quien ha definido el Consejo de Estado como una "pieza fundamental" del Estado de derecho en un contexto internacional donde, a su parecer, se están poniendo en cuestión los sistemas democráticos.

El sello, que se venderá a un precio de 2,65 euros, destaca el escudo y la sede del Consejo de Estado, situada en Madrid, e incluye el lema de la celebración del quinto aniversario, "cinco siglos de historia".

La presidenta del órgano, Carmen Calvo, ha pronosticado que será un objeto de coleccionismo "muy buscado" en los próximos años, ha hecho un alegato en favor de la “artesanía” de las cartas y ha lamentado que países como Dinamarca prescindan del correo postal, algo que cree que "no sucederá en España". EFE

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