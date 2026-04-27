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Casi 16.000 personas trans cambian su mención de sexo en el Registro desde la ley de 2023

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Madrid, 27 abr (EFE).- Un total de 15.818 personas transexuales han cambiado su mención de sexo en el Registro Civil en más de tres años, desde la aprobación de la ley trans en febrero de 2023.

Según se desprende de una pregunta de Vox al Gobierno que el Ejecutivo ha respondido por escrito, desde la aprobación de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, se han registrado 15.818 cambios en la mención registral del sexo.

Respecto al procedimiento de cambio en la mención registral del sexo, tal como se indica en el artículo 44 y siguientes de la citada ley, consiste en la realización de dos comparecencias ante el Encargado donde se recoge la manifestación del interesado de disconformidad con el sexo mencionado.

La ley reconoce la libre determinación del género; que una persona pueda cambiar su sexo en el Registro Civil sin testigos ni informes médicos. EFE

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