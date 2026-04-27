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Callejón vuelve a jugar en el equipo de su pueblo

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Motril (Granada), 27 abr (EFE).- José Callejón, internacional con España y jugador del Real Madrid, Espanyol, Nápoles, Fiorentina y Granada, entre otros equipos, ha vuelto este domingo a jugar un partido oficial de fútbol al debutar con el Puerto de Motril, el equipo de su pueblo que milita en la Segunda división andaluza en el grupo de Granada.

José Callejón, que dejó el fútbol la pasada temporada tras jugar en el Marbella de la Primera Federación, se ha comprometido a sus 39 años con el equipo motrileño de El Puerto por lo que queda de liga.

El exinternacional ha aceptado el volver de nuevo a los terrenos de juego por el "compromiso y la amistad que tiene con diferentes componentes de este equipo", según ha indicado a EFE el presidente del Puerto de Motril , Francis Domínguez.

José Callejón ha debutado este domingo con victoria (1-0). en su nuevo equipo en el partido que le enfrentaba al Montefrío CF y que le hace tener esperanzas de poder ascender a la Primera andaluza

Callejón ha llegado a jugar más de 700 partidos oficiales con el Real Madrid, Espanyol, Nápoles, Fiorentina y Granada y cuenta con un palmarés de una Liga, una Supercopa de España, dos Copas de Italia y una Supercopa italiana.

Además, es el máximo goleador español de la historia de la liga italiana con 52 dianas. EFE

pfm/cb/og

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