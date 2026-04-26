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El preparador venezolano Arguinzones se lleva la 'Poule' de Potrancas española

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Madrid, 26 abr (EFE).- La tres años “Gelinotte”, pupila del preparador venezolano Efraín Arguinzones, ha dominado con claridad en los 1.600 metros de la Poule de Potrancas-Gran Premio Valderas, la primera carrera estelar de la temporada de primavera en Madrid, dotada con 30.000 euros de bolsa para propiedad, la cuadra, Global.

Con el entrenamiento del propio, “Gelinotte” ya había sido una de las dos mejores potrancas a dos años con tres victorias en Madrid, dos en grandes premios (Martorell y Subasta), y había arrancado el presente 2026 con todo un cuarto puesto en las 1.000 Guineas de Dubái, la prueba equivalente a la Poule de Potrancas pero en un turf de más nivel como el de los Emiratos Árabes Unidos.

Arguizones, que inició su trayectoria como jockey en el venezolano Haras El Centauro y la terminó en Madrid, ejerce como entrenador en la capital de España desde hace cuatro temporadas.

La favorita “Arzúa”, que reaparecía, tomó el mando en los primeros trancos de la Poule de Potrancas junto a su compañera de patio “Ten Ice”, la ganadora de la preparatoria.

Las dos pupilas del preparador Guillermo Arizkorreta cederían pronto el testigo a “Gelinotte”, que atacó con fuerza tras la curva, bien empujada por su jockey, el portugués Ricardo Sousa.

Tras ella quiso seguir la estela “Pole Pole”, que acabaría por pagar los metros y verse superada por los remates de “Limerencia”; por los palos, y “La Llosa”, por el centro de la pista de hierba del Hipódromo de La Zarzuela. La ventaja de la ganadora sobre este trío de perseguidoras fue de dos cuerpos y medio.

La reunión madrileña se completó con las victorias de “Music History” en una línea recta de 1.000 metros, con el argentino Nico Valle en la montura, las victorias de hándicap de “Nat Impact”, con Ignacio Melgarejo, y “Southern Voyage”, con el también argentino José Gómez, y la de “Lord Jinks” en una carrera para tres años no ganadores, con la monta de Ioritz Mendizábal.

La Quíntuple Plus queda compuesta, en su combinación premiada, por las mantillas: 7 – 3 – 6 – 1 – 2 – 5. En la Lototurf, el caballo ganador es el 2.

La próxima semana, doble reunión en La Zarzuela, con carreras el festivo viernes 1 de mayo y el domingo 3. Antes, en San Sebastián, se habrá disputado otra jornada, la última de primavera, el miércoles 29 de abril. EFE

fg/sab

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