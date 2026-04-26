Rescatan una decena de migrantes que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes

Ceuta, 26 abr (EFE).- La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a una decena de migrantes magrebíes -marroquíes y argelinos-, que se habían lanzado al mar desde las costas marroquíes más próximas a Ceuta.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los intentos de entrada clandestina se han producido desde primeras horas de la mañana de este domingo intentando aprovechar el mal tiempo, sobre todo el oleaje.

Numerosos migrantes se han lanzado al agua desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar entrar en Ceuta por la bahía sur de la ciudad.

La Guardia Civil ha desplegado su unidad marítima junto a la Salvamar Atria, de Salvamento Marítimo, con base en la ciudad, para ayudar a muchos de los nadadores que estaban en un mal estado de salud.

Los servicios de emergencia han tenido que reanimar en la playa de Juan XXIII a uno de estos migrantes, que se encontraba en muy malas condiciones físicas tras los esfuerzos de la travesía y finalmente ha tenido que ser trasladado en una ambulancia hasta el Hospital Universitario de la ciudad para ser atendido por los servicios médicos. EFE