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Sébastien Ogier rubrica su victoria y añade a sus vitrinas el Rally Islas Canarias

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Pablo Herrera

Las Palmas de Gran Canaria, 26 feb (EFE).- El nueve veces campeón del mundo de rallies, el francés Sébastien Ogier, completó su clase maestra y se hizo con la victoria en el 50 Rally Islas Canarias-Rally de España tras mantener a raya a su compañero Oliver Solberg, que acabó abandonando en el penúltimo tramo tras un fuerte accidente en su lucha por la victoria.

Ogier demostró su firmeza y su estatus de leyenda para gestionar un domingo de condiciones cambiantes y neumáticos comprometidos, resarcirse de su segundo puesto en 2025 y sumar así un nuevo logro a su extensa carrera, además de sellar su primera victoria de la temporada.

El accidente de Oliver Solberg en ‘Ingenio-Telde-Valsequillo 2’ después de chocar contra un guardarrail y perder la rueda delantera izquierda, permitió al galés Elfyn Evans escalar a la segunda plaza en una prueba en la que fue creciendo cada día y que le permite abandonar Canarias como nuevo líder del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC).

Con su tercer podio del curso bajo el brazo, el galés catalogó su fin de semana de “sólido” tras reponerse a un mal comienzo que le deja con “sentimientos mezclados” por no haber tenido opciones de inquietar a Sébastien Ogier en la lucha por la corona del Islas Canarias.

Tras un rally muy irregular y de altibajos, Sami Pajari ascendió al tercer cajón del podio tras mantener a raya a Takamoto Katsuta, que llegaba a Gran Canaria como líder del Mundial, pero que no pudo adaptarse en ningún momento a las condiciones de las carreteras grancanarias para luchar por su tercer triunfo seguidos en la máxima competición.

El nipón afirmó al llegar a la meta final que no estaba contento con su rendimiento este fin de semana y apeló a trabajar en sí mismo para “lograr el resultado” en Japón, el rally de su casa y siguiente prueba de asfalto del campeonato.

A casi un minuto y medio de Katsuta se encuentra el primer Hyundai i20 N Rally1, Adrien Fourmaux, que completó la jornada sin sobresaltos en un domingo que planteó con el objetivo de mejorar en los reglajes del vehículo para que respondiera en las carreteras grancanarias y devolverlo a las carpas de Hyundai Shell Mobis WRT.

Justo a sus espaldas concluyeron Thierry Neuville y Dani Sordo, que no encontraron el rendimiento óptimo de un vehículo que no termina de funcionar en las carreteras grancanarias. El español resaltó su satisfacción de volver a subir a un Rally1 en España, aunque lamentó la dificultad del Hyundai i20N Rally1.

Los Ford Puma Rally1 de Joshua McErlean y de Jon Armstrong cumplieron el expediente y finalizaron el Rally Islas Canarias-Rally de España

En WRC2, Yohan Rossel selló con maestría un Rally Islas Canarias-Rally de España que dominó de principio a fin para mantener al español Alejandro Cachón y a su hermano Léo Rossel, quien se cayó de una bonita lucha con el asturiano en el penúltimo tramo por problemas en la transmisión de su Citroën C3 Rally2. EFE

phd/as/jap

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