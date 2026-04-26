Solberg completa el pleno de la mañana y recorta la distancia con Ogier a los 2.2 segundos

Las Palmas de Gran Canaria, 26 feb (EFE).- El piloto sueco Oliver Solberg completó el pleno de ‘scratches’ en los tramos de la mañana de este domingo y recortó todavía más la desventaja con el liderato de Sébastien Ogier en el Rally Islas Canarias-Rally de España, que se reduce a apenas 2.2 segundos a falta de los dos últimos tramos de la prueba.

A pesar de la complicación que planteó las humedades a los integrantes del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC), el nórdico se limitó a “ir limpio” para no cometer errores y seguir en su escalada hacia el nueve veces campeón del mundo de rallies.

Solberg explicó que se encuentran en la disyuntiva entre “empujar hasta el final”, pero con la necesidad de gestionar unos neumáticos blandos que no podrán cambiar en lo que resta de jornada y que podrían llegar muy castigados a la ‘Wolf Power Stage’, la segunda pasada por ‘Santa Lucía-Agüimes’.

Sébastien Ogier lamentó no poder conducir rápido porque “no trabajamos lo suficiente en la configuración”, lo que provocó que perdiera la parte trasera de su Toyota GR Yaris Rally1 “todo el tiempo. El galo trató de salvaguardar sus neumáticos durante un bucle largo, aunque sin perder de ojo el empuje de Oliver Solberg.

Con buenos tiempos y malas sensaciones concluyó el bucle el galés Elfyn Evans, que afirmó que fue “muy difícil” lograr confianza y conseguir el rendimiento óptimo de sus neumáticos en ‘Ingenio-Telde-Valsequillo 1’, además de experimentar mucho descontrol en la parte trasera de su vehículo por el neumático blando: “Es terrible. Quizás solo sea la sensación”.

Quien continúa hundiéndose en los tiempos es el finlandés Sami Pajari, cuarto clasificado de la general, tras un nuevo calvario a bordo de su Toyota GR Yaris Rally1, con el que vivió un primer bucle “terrible” y con la amenaza del líder del Mundial, Takamoto Katsuta, que le acecha a doce segundos a pesar de que el japonés resaltó su dificultad para atacar en algunas zonas.

El domingo abrió aún más la brecha entre Hyundai Shell Mobis WRT y Toyota Gazoo Racing WRT. Los coches de la firma surcoreana sufrieron un severo correctivo en ‘Ingenio-Telde-Valsequillo 1’ y cedieron 40 segundos con el mejor vehículo nipón, el sueco Oliver Solberg.

A pesar de dejarse casi un minuto en el primer tramo y “conducir como mi abuela” para completar el tramo y gestionar diferencias, Adrien Fourmaux mantuvo la sexta plaza y el liderato de la tropa Hyundai, que se encuentra a casi tres minutos de Sébastien Ogier.

Thierry Neuville ascendió a la séptima plaza tras superar al español Dani Sordo, si bien no paró de acumular problemas de agarre, deslizamiento en cada curva y la ausencia de balance en su Hyundai i20 N Rally1: “El equilibrio es complicado en la parte trasera. Al principio tenía subviraje y al final era una mezcla de subviraje y sobreviraje”.

El piloto español no pudo frenar su bajada en la clasificación tras una mañana de “mala conducción” en la que afirmó que están “un poco perdidos”, a la que tuvo que sumar un pinchazo en la rueda delantera izquierda tras golpear el neumático en ‘Santa Lucía-Agüimes 1’

Los Ford Puma Rally1 de Joshua McErlean y de Jon Armstrong capearon el temporal y concluyeron el bucle con buenas sensaciones, más allá de las dificultades de adaptarse a las condiciones cambiantes del asfalto grancanario.

En WRC2, Yohan Rossel contuvo la distancia de veinte segundos sobre su hermano Léo Rossel, líder de la segunda categoría del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC), quien pudo inmiscuirse entre los Toyota y el resto de Rally1 tras volar en ‘Ingenio-Telde-Valsequillo 1’.

El español Alejandro Cachó, que recuperó terreno en ‘Santa Lucía-Agüimes 1’, le acecha a 1.1 segundos en su pelea por conseguir la medalla de plata de WRC2.

La acción concluirá en unas horas con la celebración de los últimos dos tramos: las repeticiones de ‘Ingenio-Telde-Valsequillo’ y de ‘Santa Lucía-Agüimes’, designada ‘Wolf Power Stage’ de la prueba grancanaria. EFE

phd/as/og