El PNV vuelve a pedir un estudio "serio" sobre la posibilidad de trasladar el 'Guernica'

Bilbao, 26 abr (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha vuelto a reclamar un estudio técnico "serio" sobre la posibilidad de trasladar de manera temporal a Euskadi el 'Guernica' de Picasso y ha lamentado que no ve "voluntad" en el Gobierno español para ello.

En el día en el que se conmemora el 89 aniversario del bombardeo de Gernika durante la Guerra Civil, Esteban, que toma parte en los actos que durante esta jornada se desarrollan en la localidad vizcaína, ha insistido, en declaraciones a los medios, en la petición de las instituciones vascas en favor de que el cuadro sea trasladado de manera temporal a Euskadi.

Este traslado supondría, según ha indicado, un acto "de memoria" y "de justicia", que sería "muy apreciado" por el pueblo vasco.

Esteban ha señalado que "lo único" que pide es "que se haga verdaderamente un estudio técnico serio sobre las posibilidades" de efectuar el traslado.

"Esto es a lo que se niega una y otra vez el Reina Sofía y el Gobierno de España, a que se haga un estudio técnico serio por parte de expertos independientes", ha lamentado.

Según ha puesto de manifiesto, "mucha gente afirma que con las técnicas que hay hoy es posible hacerlo".

El presidente del PNV ha considerado que es "de obligado cumplimiento" recordar todos los años el bombardeo de Gernika como gesto en defensa de los derechos humanos y la democracia.

Ha considerado que debe hacerse "con más fuerza" en los actuales tiempos de conflictos bélicos en el mundo, en los que impera "la ley del más fuerte".

A su juicio, "es algo que hay que recordar a las generaciones más jóvenes", que pueden ver que en Euskadi las cosas "van a ser más o menos estables" cuando "todo puede estar en riesgo siempre". EFE

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