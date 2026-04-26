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El PP compara el apagón con Adamuz porque ambos comparten un "mismo desprecio" de Sánchez

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Madrid, 26 abr (EFE).- El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha comparado este domingo el apagón eléctrico del que se cumplirá el martes un año con el siniestro ferroviario de Adamuz del que ese día habrán pasado cien días, porque ambos comparten, ha dicho un "mismo desprecio" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Bravo ha llamado la atención, en un vídeo divulgado por su partido, sobre la coincidencia de que el martes se cumplan un año y cien días, respectivamente, de dos hechos sobre los que el PP exige al Gobierno que asuma responsabilidades y que permita que se conozca la verdad.

Sobre el apagón, Bravo subraya que no ocurrió fruto de la fatalidad, sino tras "una actuación negligente del Gobierno por no hacer caso a los expertos", y además durante este año, Sánchez "no ha destituido al auténtico responsable", que a su juicio es el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Del siniestro de Adamuz, el dirigente del PP ha señalado que tampoco se han asumido responsabilidades y que espera que se conozca la verdad en las comparecencias que comienzan ahora en la comisión de investigación abierta en el Senado.

Bravo ha indicado que a la coincidencia se sumará la tercera huelga de médicos, por lo que va a comenzar una "semana negra del sanchismo". EFE

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