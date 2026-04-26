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Fallece el expolítico y abogado del Proceso de Burgos Francisco Letamendia, Ortzi

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San Sebastián, 26 abr (EFE).- El expolítico y profesor de la Universidad del País Vasco (EHU) Francisco Letamendia, Ortzi, uno de los abogados defensores del histórico Proceso de Burgos, falleció anoche, ha informado este domingo la universidad vasca en un comunicado.

Según recuerda la EHU, Letamendia, nacido en San Sebastián el 5 de febrero de 1944, era licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y doctor en Historia Social por la Université Paris 8.

Letamendia participó como abogado defensor en el histórico Proceso de Burgos que tuvo lugar durante el franquismo, entre el 3 y el 9 de diciembre de 1970, y en el que fueron condenados a muerte seis miembros de ETA y otros a elevadas penas de prisión.

Posteriormente, fue diputado de Euskadiko Ezkerra por Gipuzkoa entre 1977 y 1979, y de Herri Batasuna entre 1979 y 1982, por Bizkaia, tras lo cual inició su carrera académica en Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), donde fue profesor titular de Ciencia Política hasta 2017. EFE

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