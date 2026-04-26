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Solana Sierra: "La altura de Madrid se ajusta a mi juego"

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Madrid, 26 abr (EFE).- La argentina Solana Sierra alargó su estancia en el WTA 1000 de Madrid y se aseguró un puesto en los octavos de final después de remontar a la turca Zeynep Sonmez por 0-6, 6-2 y 6-3, en una hora y 48 minutos, sin fijarse una meta en un torneo en el que se ha adaptado muy bien.

La marplatense, que inició la competición desde el puesto 88 del ránking femenino, tiene asegurado al menos el 71 cuando salga de Madrid.

"Madrid, desde el primer día me sentí muy bien. La altura me está gustando, se ajusta a mi juego, me gusta jugar rápido. Así que me siento feliz aquí con todo", dijo Solana Sierra que no se pone otro objetivo que mejorar.

"Ránking no tengo objetivo. Estoy jugando los torneos más grande y trato de mejorar, tengo cosas por mejorar y trato de aprovechar esta gira de polvo de ladrillo que es donde me siento mejor", añadió.

Solana hizo su mejor papel en Wimbledon el pasado curso, cuando alcanzó los octavos de final igual que ahora en el WTA 1000 de Madrid, donde debuta.

"No pienso en Wimbledon todavía. Falta Roland Garros antes, falta mucho pero es un torneo muy lindo y tengo ganas de volver. Me centro en el día a día porque quedan muchos partidos todavía", recordó la argentina que remontó un partido tras perder 6-0 la primera manga.

"No tuve el mejor arranque de todos. Me sentí lento que faltaba encontrar mi juego. Traté de olvidarme del primer set y me enfoqué en el segundo. Terminé encontrándome muy bien", señaló. EFE

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