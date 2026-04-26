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Real España lidera el Clausura en Honduras tras remontar 3-2 a Olimpia

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Tegucigalpa, 25 abr (EFE).- Real España asumió este sábado el liderato del torneo hondureño Clausura tras vencer 3-2 a Olimpia en la jornada 21, con remontada luego de ir 0-2 abajo.

Olimpia se había puesto en ventaja con goles del uruguayo Facundo Queiroz y José Mario Pinto, pero antes del descanso Nixon Cruz y el argentino David Sayago, este último de taconazo, empataron el juego, uno de los clásicos del fútbol local.

Con su golazo, Sayago limpió el 'pecado' de haber fallado un lanzamiento de penalti estrellando la pelota en el horizontal de la portería del Olimpia defendida por Édrick Menjívar..

En el segundo episodio el juego fue de menor intensidad y Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos, se quedó con diez hombres al minuto 76 por la expulsión de Nixon Cruz.

La expulsión no hizo mella en el Real España, que diez minutos después remontó con gol de Anthony García para dejar la pizarra en 3-2.

El resultado le permitió al Real España saltar al primer lugar con 37 puntos, uno más que Motagua, que tiene como timonel al español Javier López y el domingo jugará ante el Choloma.

Olimpia, que tiene como entrenador al uruguayo Eduardo Espinel, quedó relegado en el tercer lugar con 35 enteros y se ha complicado en sus aspiraciones de cerrar al menos en el segundo para asegurar boleto a la semifinal.

Si Motagua vence el domingo a Choloma estaría poniendo pie en la semifinal, lo que también busca Real España.

El segundo partido del domingo lo disputarán Juticalpa y Universidad Pedagógica, mientras que el lunes Génesis recibirá a Victoria.

Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallen, descansará en al fecha 21 del campeonato. EFE

(foto)

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