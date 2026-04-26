Las claves de la alianza del PP y una exedil del PSOE para la moción de censura en Lugo

Ana Martínez

Santiago de Compostela, 26 abr (EFE).- La alianza del PP y la exconcejala socialista María Reigosa para una moción de censura en el Ayuntamiento de Lugo que podría expulsar al bipartito de PSOE y BNG y dar la Alcaldía al PP, tras 27 años en esa pelea, ha agitado la vida política y la calle, con plataformas a favor y en contra.

En una corporación de 25 concejales era imprescindible, junto a las rúbricas de los 12 populares, la firma de Reigosa, edil no adscrita que entró en el Gobierno local cuando corrió la lista por uno de los tres fallecimientos del último año en el seno del Ejecutivo municipal.

El pasado lunes, 20 de abril, se registró ante notario la moción de censura y el miércoles se hizo el anuncio público.

Socialistas y nacionalistas pusieron el acento en una plaza en comisión de servicio dentro de la Consellería de Medio Ambiente, correspondiente a la Jefatura del Servicio del Litoral en Lugo, e instaron a la Xunta a aclarar si guardaba alguna relación con este movimiento al cumplir Reigosa, ingeniera de Caminos y funcionaria desde 2008 de la Demarcación de Costas del Estado, los requisitos. Ella dijo que no iba a optar y el Gobierno gallego negó la mayor y aclaró que había quedado desierta en tres ocasiones.

El PSOE suma en Lugo 27 años de gobiernos ininterrumpidos, iniciados en 1999 con José Clemente López Orozco. La líder del PP en Lugo y portavoz municipal que ahora busca ser regidora, Elena Candia, se quedó a 700 votos en mayo de 2023 y hoy esta licenciada en Derecho, que es vicepresidenta del Parlamento, batalla para asumir el mando.

3. Los cambios tras los últimos comicios

Ocho meses después de renovar como alcaldesa de Lugo, Lara Méndez dejó ese puesto para ir al Parlamento de Galicia. Su sucesora fue Paula Alvarellos, que murió un año después víctima de un infarto que sufrió en un pregón del Carnaval. Fue así como Miguel Fernández pasó a ser el tercer regidor de un convulso mandato en el que se sucedieron otras dos muertes: la de Olga López Rocamonde, la más reciente, y la de Pablo Permuy, al que reemplazó precisamente María Reigosa.

4. ¿Cuándo entró María Reigosa?

María Reigosa tomó posesión el último 30 de octubre. Se dio de baja del PSOE en enero y dejó el grupo municipal hace menos de un mes con el aviso de que no participaría de moción de censura alguna en la que es la cuna del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

5. ¿Cuál fue la reacción del alcalde actual?

El socialista Miguel Fernández acusó a la popular Elena Candia, desde las puertas de la casa consistorial, de servirse de "tres muertes y una tránsfuga" para "asaltar" la Alcaldía. Definió a Reigosa como alguien "manipulable" y dispuesta a "dejarse comprar", a lo que Candia contestó que "no hay ni comprados ni vendidos".

6. ¿Qué argumentó María Reigosa?

María Reigosa, junto a Elena Candia, argumentó en la comparecencia explicativa que hizo una reflexión que la llevó a secundar esta iniciativa para poner a funcionar una urbe parada "por un Gobierno incapaz". Rechazó todo "interés personal o económico".

7. ¿Cuál fue el aviso del BNG, socio en el Gobierno?

El teniente de alcalde y portavoz del BNG en Lugo, Rubén Arroxo, tras una asamblea abierta a toda la militancia, contó a la prensa que era la moción de censura "más indecente" que se ha visto jamás, y definió este paso como "un inaceptable golpe de Estado municipal".

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, añadió que el PP "no tiene escrúpulos en hacerse con el poder por el poder".

8. Rueda ve al PP con "todo el derecho" y Besteiro algo "inmoral"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, antes de un viaje oficial a China, consideró que su partido tiene "todo el derecho del mundo" a querer gobernar Lugo tras haber sido el más votado. "Si la izquierda no es capaz de articular una mayoría estable no es problema del PP", añadió, por el hecho de que Reigosa abandonase el grupo municipal y dejase así al bipartito sin mayoría en el pleno.

Por su parte, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, cree que la operación es "inmoral" y que "en política no todo vale".

9. La aspirante a alcaldesa por el PP sufrió una moción de censura

Elena Candia fue presidenta de la Diputación lucense entre julio y octubre de 2015 por el enfado del alcalde socialista Manuel Martínez, que indignado por no haber sido elegido para ese puesto no apoyó al postulado por su partido, Darío Campos. La reconciliación llegó y después una moción de censura terminó con la etapa Candia.

10. ¿Cuándo es el pleno extraordinario para la votación?

El próximo 7 de mayo a las 12:00 horas. Tienen que estar presentes los 12 concejales del PP y María Reigosa y votar a favor para que resulte. Antes de ese día, el ambiente está caliente con defensores ('SOS Salvemos Lugo') y detractores ('Transfuguismo Non. Democracia sí'). EFE