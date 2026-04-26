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Resaca de los pactos PP-Vox y pistoletazo de salida a las andaluzas

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Madrid, 26 abr (EFE).- La semana política estará marcada por la resaca de los pactos PP-Vox en Extremadura y Aragón, la votación en el Congreso del decreto de vivienda y el comienzo de la campaña electoral en Andalucía.

Buena parte de la atención política estará en el Congreso, donde el martes se debate el decreto ley que incluye medidas para la prórroga de contratos de alquiler que topa la subida de su precio al 2 %.

El Gobierno no tiene garantizada su convalidación, a pesar de los esfuerzos de Sumar por lograr reunir los apoyos necesarios.

El jueves, el pleno discute las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox contra la reforma de la Constitución propuesta por el Gobierno para blindar el derecho al aborto. Ambos partidos piden la devolución del texto aprobado por el Consejo de Ministros.

El PP, cuyos votos son necesarios para que la iniciativa salga adelante, considera que el proyecto carece de justificación jurídica, mientras que Vox señala que la reforma contraviene el derecho de todos a la vida reconocido en la Constitución.

El miércoles habrá sesión de control al Gobierno y nuevo cara a cara entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuyo partido ya ha pactado con Vox las investiduras de los presidentes de Extremadura y Aragón incluyendo en sus acuerdos la "prioridad nacional" rechazada por la izquierda por entender que discrimina a los inmigrantes.

Tras el distanciamiento de Junts expresado este pasado miércoles al emplazar a Sánchez a convocar elecciones, la fragilidad de los apoyos parlamentarios al Gobierno estará presente en las preguntas que formulará la oposición en este pleno.

Con la vista puesta en el comienzo el viernes de la campaña electoral andaluza, sigue la precampaña, con el presidente Juanma Moreno centrado en revalidar su mayoría absoluta en Andalucía.

Habrá también sesión de control el martes en el Senado. Destacan las ausencias de ministros, con un récord de trece que se han excusado, la mayoría por encontrarse de viaje.

Se presentarán además en la Cámara Alta las conclusiones finales de la comisión de investigación sobre el apagón eléctrico.

Una comisión de investigación que acaba y otras que empiezan, porque durante la semana se constituirá la que indagará sobre RTVE y echará a rodar la destinada a la seguridad ferroviaria, con comparecencias de los máximos responsables de Renfe y Adif.

En la agenda de Sánchez está la inauguración el lunes de la segunda edición del Invest in Spain Summit, un encuentro dedicado a atraer inversión en España, y su intervención, el martes, en el foro "Bloomberg Citylab 2026".

Todo ello en una semana en la que el juicio al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presunta corrupción en la venta de material sanitario durante la pandemia entra en su fase definitiva con la declaración de los acusados en el Tribunal Supremo el miércoles. EFE

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