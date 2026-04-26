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Atlas derrota al América con protagonismo del colombiano Vargas, y se clasifica a cuartos

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México, 25 abr (EFE).- El Atlas derrotó este sábado por 0-1 al América, con protagonismo del guardameta colombiano Camilo Vargas, para clasificarse a los cuartos de finales del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En la decimoséptima y última jornada, Vargas le detuvo un penalti en el minuto 26 al brasileño Raphael Veiga en un partido de pocas emociones en el cual los Rojinegros firmaron la victoria a última hora con un gol de Alfonso González.

En el minuto 90+4, González sacó provecho de un error del defensa uruguayo Sebastián Cáceres y convirtió con la pierna derecha para subir a su equipo al sexto lugar y bajar a las Águilas al octavo, clasificadas por haber anotado un gol más que el Tijuana.

Después de ese partido quedaron definidos dos de los duelos de la ronda de los ocho mejores; Pumas UNAM-América y Guadalajara-Tigres UANL. Los otros dos encuentros, en los que jugarán Pachuca, Toluca, Cruz Azul y Atlas, dependerán del resultado del Cruz Azul, mañana en su estadio ante Necaxa.

Los Pumas UNAM le ganaron por 0-2 al Pachuca, con goles de Uriel Antuna y del paraguayo Robert Morales y saltaron al primer lugar; terminaron como líderes de la clasificación con 10 victorias, seis empates, una derrota y 36 puntos, los mismos que Guadalajara, a las que supera por mejor diferencia de goles a favor y en contra.

Este sábado, Guadalajara empató sin goles con los Xolos de Tijuana y dejó escapar el primer lugar.

La victoria más contundente de lo que va de la fecha 17 la provocaron los Tigres UANL, 5-1 sobre Mazatlán, con dos anotaciones del argentino Juan Brunetta y las demás de Ángel Correa, Diego Sánchez y Ozziel Herrera.

Toluca goleó por 4-1 al León, con goles de Sebastián Córdova, Fernando Arce, Jorge Díaz y el argentino Nicolás Castro.

En el otro duelo, el italiano Joao Pedro se consagró como líder de los goleadores al anotar un penalti, pero fue insuficiente y su equipo, el San Luis, cayó por 2-1 ante el Juárez FC, con dos dianas de Ettson Ayón.

Pedro terminó con 14 goles, dos más que Armando González, del Guadalajara.

Ayer el Querétaro aventajó por 1-2 al Puebla y mañana jugarán Santos Laguna-Monterrey y Cruz Azul-Necaxa.

La fase de los ocho mejores se jugará sin los integrantes de la selección mexicana que jugará la Copa Mundial, que se concentrarán el 6 de mayo próximo. EFE

(fotos)

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