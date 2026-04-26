Pradales reivindica el papel de Europa en defensa de la paz y el derecho internacional

Bilbao, 26 abr (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha vuelto a reclamar este domingo el papel "central" que, a su juicio, debe tener Europa en la defensa de la paz, los derechos humanos y el orden internacional basado en normas en el actual momento de conflictos bélicos e "incertidumbre" en el mundo.

En el día en el que se conmemora el 89 aniversario del bombardeo de Gernika durante la Guerra Civil, el lehendakari ha difundido en una red social un artículo titulado 'La razón de la fuerza frente a la fuerza de la razón', en el que defiende que en el actual momento "de gran incertidumbre y volatilidad, no caben medias tintas" y los europeos deben luchar "con más fuerza que nunca por los valores y principios fundacionales del proyecto común europeo".

"Hoy, en este día tan señalado para todas y todos los vascos, debemos volver a defender y reivindicar la firmeza ética, la defensa de nuestros valores y una brújula moral para seguir construyendo más y mejor Europa. Una Europa del bienestar y en paz", sostiene.

En alusión a los actuales conflictos bélicos en Ucrania, Irán, Líbano o Palestina, entre otros, Pradales evidencia que "la historia nos demuestra, tozuda, que todo puede volver a producirse", que pueden volver "guerras y conflictos armados que producen crisis humanitarias" y "muerte".

Se hace eco el mandatario vasco de dos frases separadas por "89 años y 6.000 kilómetros", según señala: "Si la rendición no es inmediata, arrasaré Vizcaya desde sus cimientos" es una de ellas; "toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás" es la otra.

La primera, según explica, fue pronunciada por el general Mola "antes de comenzar a bombardear Gernika y otros municipios vascos" y la segunda por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "hace apenas quince días".

Son "dos personas y dos épocas completamente diferentes, unidas por un mismo mensaje de amenaza: mostrar al mundo su capacidad de destruir miles de vidas en un instante", según indica.

Ante ello, el lehendakari reafirma el compromiso del Gobierno Vasco con la paz, los derechos humanos y el orden internacional basado en normas y reclama el papel de Europa en la defensa de esos principios.

Aboga por que los europeos luchen "con más fuerza que nunca" por aquello que hace que Europa "sea un referente global de democracia, prosperidad, paz y libertades".

Según afirma, "nuestra trayectoria y convicciones más profundas nos impiden contribuir a una Europa que abandone dichos valores fundacionales".

"No daremos la espalda a aquello por lo que miles y miles de vascas y vascos dieron la vida", afirma el lehendakari, que añade: "Tampoco daremos la espalda al derecho internacional y el multilateralismo que aseguran una relación entre países y pueblos basada en el respeto mutuo y las normas, un orden global que evite el retorno a las épocas más oscuras de la humanidad".

Según advierte, si los europeos "abrimos la puerta a un mundo neoimperial, basado en bloques y esferas de influencia, estaremos perdidos. Si no apostamos por una Europa democrática y próspera que ejerce su influencia como un verdadero actor político global, estaremos perdidos", insiste.

"No tendremos nada que hacer porque siempre habrá alguien más poderoso que nosotras y nosotros", avisa. EFE