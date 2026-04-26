Nico Brussino, elegido mejor jugador de la jornada tras su exhibición ante el Girona

Madrid, 26 abr (EFE).- El argentino del Gran Canaria Nicolás Brussino fue elegido por tercera vez en su carrera mejor jugador de la jornada de la Liga Endesa gracias a su exhibición en el triunfo de su equipo frente al Basquet Girona (100-90) en el vigésimo séptimo capítulo de la competición.

El alero argentino, de 33 años, fue determinante en los momentos clave del partido, que terminó con 33 créditos de valoración.

Además, fue el máximo anotador del encuentro con 26 puntos, capturó cinco rebotes y dio dos asistencias.

Con la victoria ante el equipo catalán, el Gran Canaria coge aire para conseguir el objetivo de la permanencia. EFE