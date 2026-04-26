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Emergencias pide cerrar ventanas y aguardar en interiores por incendio de Onda (Castellón)

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Castellón, 26 abr (EFE).- El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido este domingo por la noche un serie de recomendaciones para las zonas residenciales próximas al incendio de la planta de reciclaje de Onda (Castellón), como mantener las puertas y ventanas cerradas y permanecer el mayor tiempo posible en interiores.

Las recomendaciones se han hecho debido a la nube de humo que está produciendo el incendio y dada la naturaleza de los materiales almacenados en la empresa de reciclaje Reciplasa, ubicada en la partida Regall de L'Avellar, según informa el Centro de Emergencias.

Otros consejos son mantener el aire interior de las casas tan limpio como sea posible, cerrar cualquier entrada de aire desde el exterior -como chimeneas o campanas extractoras-, reducir fuentes de contaminación del aire interior -tabaco o actividades de bricolaje- y reducir la actividad física en exteriores e interiores.

Por otra parte, los Bomberos Forestales de la Generalitat están vigilando desde las zonas colindantes el incendio de la planta para evitar que las llamas avancen y se propaguen a terreno forestal.

El incendio ha comenzado sobre las 17:40 horas de este domingo y ha obligado al desalojo preventivo de diversas viviendas en la partida Bovalar por posible afección de humo, ya que se ha generado una gran y densa columna.

Para intentar extinguirlo se han movilizado siete dotaciones de los parques de la Plana Baixa, Espadà Millars y Baixa Maestrat, dos camiones nodriza articulado con capacidad para 35.000 litros, así como dos unidades de mando y una unidad de jefatura del consorcio. EFE

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