31-24. Marcos Cancio desespera al Puente Genil y mantiene al Dicorpebal segundo

Logroño, 26 abr (EFE).- El Dicorpebal Logroño se ha impuesto por 31-24 al Ángel Ximénez Puente Genil, con lo que conserva la segunda plaza de la Liga Asobal después de cumplir los pronósticos y dominar todo el encuentro a uno de los últimos clasificados.

Más allá del resultado el choque estuvo marcado por el duelo generacional en las porterías, entre el jugador de futuro para los logroñeses Marcos Cancio, que condicionó el partido con dos decenas de paradas, y el más veterano de la liga, Álvaro de Hita, que a sus 49 años lució un buen nivel e impidió que la victoria local fuera mayor, pero eso no fue suficiente para que su equipo optara a ganar.

El equipo riojano necesitaba desquitarse de su eliminación de la Copa, que es el mayor "borrón" de la temporada hasta el momento; además tenía que demostrar que ese resultado no le quita concentración en su objetivo de ser segundo, algo en lo que no podía fallar ante un equipo de la zona baja de la tabla.

Esas circunstancias explicaron el inicio arrollador de los riojanos, que se pusieron antes del primer cuarto de hora con cinco goles de diferencia.

Pero la realidad del partido hasta el descanso fue diferente a lo que reflejaba el marcador. Solo un excelso Marcos Cancio en la portería -13 paradas ya antes del descanso- se bastó para dominar el choque ante un Puente Genil voluntarioso, que no se hundió cuando se vio tan atrás.

Al revés, el conjunto cordobés fue poco a poco imponiendo su ritmo de juego, muy espeso por momentos, y eso le permitió poco a poco seguir en el choque e, incluso, poder irse al vestuario con un marcador "decoroso" de solo cuatro goles en contra (14-10).

Además, los andaluces regresaron al partido conscientes de que debían dar un paso adelante y en dos minutos se metieron de lleno en el partido (14-12).

O eso pareció, pero en realidad el choque se acabó poco después, como no con dos paradas de Cancio que dieron paso a un 16-12 que rompió las ilusiones del Puente Genil, que empezó a comprender que los locales no iban a cometer más errores.

De hecho, a pesar de poner poco ritmo en muchos minutos los riojanos fueron a más y pronto superaron el "colchón" de 5 goles de diferencia que les devolvió la tranquilidad y hasta les permitió jugar en algunos momentos para la galería. El segundo puesto estaba de nuevo en sus manos.

- Ficha:

31. Dicopebal La Rioja (14+17): Marcos Cancio (p), Lombardi (4), Alvaro Preciado (3), Aitor García (4), Miguel Martínez (5), Perjel (3), David Cadarso (4,3p), Galán (2), Zaja (1), Álvaro Martínez (4), Popovic, Sastre y Juárez (1).

24.- Cajasol Angel Ximenez Puente Genil (10+14): De Hita (p), Daniel Ramos (1), Bernabeu, Esteves (1), Tiago Sousa, Daniel Serrano (2), David Estepa (1), José Cuenca (1), Ribeiro (5), Mario Dorado (5,4p), Leandro Ramos (2), Ribodigo y Nori (6).

Parciales: 2-1, 5-2, 6-2, 8-3, 12-7, 14-10 (descanso), 16-12, 20-15, 23-18, 26-19, 29-21 y 31-24 (final).

Árbitros: Colmenero e Iniesta. Excluyeron por dos minutos a los locales Zaja, Miguel y a Popovic (2 veces); y a los visitantes Daniel Ramos, Esteves, Soua (2), Serrano y Leandro Ramos.

Incidencias: Partido de la vigésima sexta jornada de la Liga ASOBAL disputado ante alrededor de un millar de espectadores en el Palacio de los Deportes de La Rioja. EFE

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