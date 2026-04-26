El exjugador del Real Madrid José Callejón debuta en la 2ª andaluza

Motril (Granada) 26 abr (EFE)- José Callejón Bueno, internacional con España y jugador de Real Madrid, Espanyol, Nápoles y Granada, entre otros equipos, volvió a disputar este domingo un partido oficial al debutar con el Puerto de Motril, equipo de la Segunda División andaluza en el grupo de Granada.

José Callejón, que dejó el fútbol la pasada temporada tras jugar en el Marbella, de la Primera Federación, se ha comprometido con el equipo motrileño de El Puerto por lo que queda de liga.

El internacional aceptó volver de nuevo a los terrenos de juego por el "compromiso y la amistad que tiene con diferentes componentes de este equipo", según indicó a EFE el presidente del Puerto de Motril, Francis Domínguez.

José Callejón debutó este domingo con victoria (1-0) ante el Montefrío, un resultado que da esperanzas a su nuevo equipo de ascender a la Primera andaluza.

Callejón jugó más de 700 partidos oficiales con Real Madrid, Espanyol, Nápoles, Fiorentina y Granada, y cuenta en su currículum con una Liga, una Supercopa de España, dos Copas de Italia y una Supercopa italiana.

Además, es el máximo goleador español de la historia de la liga italiana, con 52 dianas. EFE

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