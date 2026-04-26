Espada se la juega sin premio y Gerpe cae herido ante deslucidos "Palhas"

Julio César Sánchez

Madrid, 26 abr (EFE).- La corrida de Palha cumplió en el caballo pero decepcionó estrepitosamente en el resto de la lidia, en una corrida en la que Francisco José Espada se la jugó a carta cabal, un firme Luis Gerpe cayó herido y Sánchez Vara pasó de puntillas en la plaza de Las Ventas de Madrid

Sin ser una corrida brillante, en absoluto, estas tardes a veces dejan ver, sin orejas, la inequívoca disposición de algunos toreros. Es el caso de Francisco José Espada.

Su primero, segundo de la tarde, pasó mucho tiempo en el peto de los picadores. Y lo decimos en plural porque acudió primero al de puerta y en el segundo al piquero titular. Sangró lo suyo y en el último tercio acometió a la muleta de su matador sin entrega y con medio viaje. El madrileño se puso muy de verdad aunque sin poder eclipsar con su actitud la pobre condición de su antagonista.

Una ovación se desató cuando apareció el quinto, el torazo remiendo de Couto de Fornilhos, de aparatosa cuerna que, a la postre, tuvo continente sin contenido.

No le importó a Espada tal circunstancia, y se puso como si fuera bueno después de que Iván García destacara, una tarde más, con banderillas y al acertar a hacer humillar al toro en dos capotazos.

Encajado, Espada sorteó tarascadas y se jugó la voltereta en cada muletazo por ambos pitones, perdiendo con la espada la remota posibilidad de ver reconocida su valiente labor más allá de una ovación con saludos, algo protestada.

Luis Gerpe le robó al escurrido tercero varios lances de cierto arrebato e indudable ceñimiento, mas ahí quedó lo más reseñable de su actuación, ya que el de Palha lució -es un decir- unas arrancadas cortas y rebrincadas que hicieron imposible la limpieza y armonía en el trasteo del, por otra parte, firme torero toledano.

El sexto fue una prenda que cazaba moscas por el izquierdo. Sin embargo fue por el pitón derecho por donde volteó a Luis Gerpe, que fue conducido a la enfermería, siendo Sánchez Vara el encargado de apiolar a la tercera al marrajo que hirió a su compañero.

El parte médico de Luis Gerpe señala que presenta una herida inciso contusa en región parietal derecha y otra en el mentón, así como un traumatismo en hemotórax derecho. Puntazo con hematoma en tercio superior cara interna de muslo derecho.

Fue trasladado a la Clínica Fraternidad Muprespa para estudio radiológico con pronóstico reservado.

Por su parte, Sánchez Vara salió tan dispuesto inicialmente como para recibir al primero a porta gayola. El de Palha, que acudió tres veces al caballo destacando su pelea en el segundo encuentro, se dejó más en la muleta de lo que sus remisas arrancadas a media altura presagiaban en los dos primeros tercios.

El torero alcarreño le pegó pases, algunos más templados, otros muy veloces, con escaso ajuste y fuste. Eso sí, la estocada cobrada al segundo intento fue notable.

Por su parte, en el manejable cuarto Sánchez Vara protagonizó un tercio de banderillas más brillante que el del primero, siendo, de nuevo, los tres pares ejecutados por el mismo pitón: el derecho. En la muleta el de Palha, sin ser un dechado de clase, se deslizó medianamente y su matador lo pasó abusando del pico y ayuno de brillantez.

FICHA: Plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Corrida de toros. 12.129 espectadores.

Se lidiaron cinco toros de Palha y uno de Couto de Fornilhos (quinto), desigualmente presentados. Primero manejable, aplaudido en el arrastre. Segundo falto de fondo y entrega. Tercero rebrincado y sin entrega. Cuarto manejable. Quinto deslucido, sin clase alguna. Sexto bronco y con peligro.

Sánchez Vara (de verde lima y oro): pinchazo y buena estocada entera arriba (palmas); pinchazo y casi entera algo delantera y tendida (silencio). Dos pinchazos, estocada casi entera tendida y descabello en el que estoqueó por Luis Gerpe (silencio).

Francisco José Espada (de rosa palo y oro): estocada entera desprendida (ovación con saludos con protestas); pinchazo y entera desprendida (ovación con saludos con división).

Luis Gerpe (de salmón y oro con remates en negro): cuatro pinchazos y estocada entera arriba (silencio en el único que estoqueó).

Se guardó un minuto de silencio en memoria de Alfonso Vázquez, mayoral de la ganadería de Fuente Ymbro, y de Santiago Barrero, ganadero de Toros de San Román.

Iván García destacó banderilleando al quinto. EFE

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